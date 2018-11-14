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14.11.2018 14:44
Проект: В регионах

Новогодние ярмарки в Прикамье поучаствуют в благотворительности

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Ярмарочные мероприятия, которые пройдут в городах Пермского края в декабре и в новогодние каникулы, частично станут благотворительными.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

По поручению губернатора региона Максима Решетникова на площадках будет предусмотрены места для организаций, осуществляющих деятельность в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На них общественники смогут реализовывать продукцию, произведенную их подопечными. Вырученные средства смогут быть направлены на поддержку людей с ОВЗ.

Кроме того, региональное министерство промышленности рассмотрит возможность направления части выручки арендаторов, которым площадка на ярмарках предоставляется бесплатно, в благотворительные фонды региона.

В декабре ярмарки будут организованы в территориях региона, в том числе на пяти пермских площадках. С адресами их размещения можно ознакомиться на сайте "Управляем вместе".

Губернатор Прикамья отметил, что формат ярмарок продолжает набирать популярность у жителей региона.

- Осенние месяцы в очередной раз подтвердили, что формат ярмарок востребован, что его нужно расширять. Спрос здесь существенно выше предложения. Нам важно, чтобы в канун Нового года эта работа также была организована. Люди должны иметь возможность купить продукты, сувенирную продукцию, горячий чай - это всегда востребовано, - отметил губернатор.

По словам заместителя председателя правительства - министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, за последние три года отмечается положительная динамика в развитии ярмарочной торговли. В канун Нового года праздничные ярмарки пройдут на всех территориях Пермского края. На них жители смогут приобрести не только продукты, но и елочные игрушки и живые ели.

- В Перми ярмарки начнут работать с 14 декабря в Кировском, Индустриальном и Мотовилихинском районах, а также с конца декабря - у здания Пермского академического театра. Кроме того, в разных районах города будет организовано 22 елочных базара, - пояснил зампред.

Ярмарки будут проходить каждую неделю по пятницам и субботам с 10 до 20 часов.

По словам Алексея Чибисова, выбранные площадки обладают хорошей проходимостью и пользуются популярностью у населения. На каждой площадке предусмотрено не менее 15 торговых мест для производителей.

В декабре 2018 года в крупнейших городах и муниципальных образованиях Пермского края также запланировано проведение предновогодних ярмарок. Участниками ярмарки станут местные фермеры, производители продуктов питания, сувенирной и елочной продукции, а также предприятия общественного питания.

Участие в ярмарках пермских производителей осуществляется на безвозмездной основе. Информация о ярмарках будет размещена на портале правительства Пермского края, сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли, а также в социальных сетях.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край Пермский край. Новое время
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