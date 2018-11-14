Новости

Стала известна причина смерти актера из "Тихого Дона" Сергея Юртайкина 19:25
ЦБ попросил признать банкротом Международный банк Санкт-Петербурга 19:09
В Крым прибыла делегация из Пакистана 19:08
В Твери запретили афишу всемирно известных танцоров 19:04
В Пензенской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:00
Владимир Путин поздравил Союз журналистов с 100-летним юбилеем 18:51
Вышел атмосферный русский трейлер нового "Омена" 18:45
Найден уникальный древний портрет юного Христа 18:40
Вертолет владельца "Лестера" перестал слушаться пилота перед крушением 18:36
В Ленобласти сотрудника наркологии уволили за пьянство на работе 18:26
Тульских полицейских заподозрили в "подставах" на дорогах 18:17
В Ростовской области перевернулся пассажирский автобус 18:14
Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму 18:09
Мосгордума: Продолжительность жизни горожан увеличилась на три года 17:54
Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании 17:52
В Россию привезут конкурента Toyota Highlander 17:30
В Бурятии для туристов откроют тропу к пику Любви 17:30
Экс-вратарь сборной РФ Владимир Габулов стал министром в Осетии 17:27
Песков: Переговоры РФ и Японии по мирному договору будут активизированы 17:26
Авторы немецкого сериала "Тьма" сделают свою версию "Титаника" 17:25
Наталья Маленко назначена врио мэра Симферополя 17:22
Эксперты прокомментировали двухразовую индексацию тарифов ЖКХ 17:20
Пожар в Нижегородской области унес жизни двух человек 17:18
Косачев: Россия готова содействовать реформированию ООН 17:17
Посадка пассажирского самолета в грозу попала на видео 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 19:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензенской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Пять пассажиров и водитель микроавтобуса пострадали в ДТП в Пензенской области. Авария произошла в городе Кузнецке на улице Пензенской.

В Ростовской области перевернулся пассажирский автобус

По информации регионального управления ГИБДД, пассажирская ГАЗель в центре города столкнулась с грузовиком. Она обслуживала городской маршрут № 55. В салоне было немного пассажиров. В результате пятеро из них и водитель маршрутки получили телесные повреждения. Их осмотрели врачи, от госпитализации пострадавшие отказались.

За рулем МАЗа находился 40-летний мужчина. Оценку его действиям за рулем правоохранительные органы дадут после проведения проверки.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Тарифы ЖКХ будут увеличены в два этапа: сколько будем платить