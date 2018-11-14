В Пензенской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

Пять пассажиров и водитель микроавтобуса пострадали в ДТП в Пензенской области. Авария произошла в городе Кузнецке на улице Пензенской.

По информации регионального управления ГИБДД, пассажирская ГАЗель в центре города столкнулась с грузовиком. Она обслуживала городской маршрут № 55. В салоне было немного пассажиров. В результате пятеро из них и водитель маршрутки получили телесные повреждения. Их осмотрели врачи, от госпитализации пострадавшие отказались.

За рулем МАЗа находился 40-летний мужчина. Оценку его действиям за рулем правоохранительные органы дадут после проведения проверки.