В Прикамье уничтожили более тысячи игровых автоматов

Свыше тысячи запрещенных законодательством игровых автоматов, компьютерной техники и покерных столов уничтожили в Перми. Технику для азартных игр сотрудники полиции изъяли в ходе оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовных дел.

Как пояснили "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, с начала этого года в регионе было изъято и уничтожено в общей сложности почти две тысячи единиц игрового оборудования. Иногда нелегальные казино прятались за вывеской благотворительного фонда или бинарного опциона.

В отношении организаторов нелегальных аукционов возбуждены уголовные дела по статье 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до четырех лет колонии и крупный штраф.