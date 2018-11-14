В Татарстане изъяли 17 тонн паленого алкоголя под видом известных брендов

В Татарстане задержаны семь участников преступной группы, которая торговала фальсифицированным алкоголем под видом известных брендов на территории республики и соседних регионов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, деятельность подозреваемых была пресечена в ходе спецоперации сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Контрафактный алкоголь производился и хранился в нескольких жилых, подсобных и складских помещения, а также в боксах гаражных кооперативов.

- Продукция сбывалась постоянным клиентам оптовыми партиями через сеть посредников. В их обязанности входил подбор лиц, готовых осуществлять производство и сбыт фальсификата, обеспечение безопасности при его перегрузке, - сообщила Ирина Волк.

В ходе обысков у подозреваемых, помимо готового к реализации алкоголя, было изъято сырье и оборудование для его изготовления. В общей сложности оперативники пресекли деятельность пяти подпольных цехов, из десяти мест хранения было изъято около 17 тонн фальсификата.

В следственных органах республики по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности организованной группой (часть 2 статья 238 УК РФ).

Двое участников группы на время следствия заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.