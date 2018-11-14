В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек

В среду, 14 ноября, в Ульяновске произошло ДТП с участием общественного транспорта: водитель маршрутки врезался в стоящий на дороге грузовик, есть пострадавшие. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Авария случилась около полудня по местному времени на проспекте Нариманова у дома №107. Водитель маршрутки № 90 наехал на остановившийся грузовик Scania. В результате ДТП, уточнили в полиции, пострадали семь человек: водитель и пассажиры. Пятеро получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняются все обстоятельства ДТП на месте.