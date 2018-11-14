Команда "Енисеюшка" завоевала семь медалей на чемпионате по рафтингу

В Аргентине завершились чемпионат и первенство мира по рафтингу в классе судов R4.

Красноярский женский экипаж "Енисеюшка", представляющий нашу страну в открытой группе на чемпионате и первенстве до 23-х лет (U23), снова везет домой богатый урожай из семи медалей разного достоинства и вместе с ними титул победителей первенства планеты.

В отдельных дисциплинах в открытой группе наша команда во главе с капитаном и тренером Екатериной Кожановой впервые в истории российского рафтинга завоевала "золото" в спринте и "серебро" - в слаломе. Однако более опытные соперницы обошли красноярок в двух последующих дисциплинах (в H2H - в параллельном спринте и в длинной гонке) и по результатам многоборья красноярская команда остановилась в шаге от призового места, став четвертой.

На первенстве планеты (U23) практически тот же экипаж оказался сильнее своих соперниц по турниру: первое место в спринте и Н2Н, плюс две "бронзы" в слаломе и длинной гонке сделали квартет Валентина Кожанова - Маргарита Эрдман - Тамара Чугунова - Анастасия Губаненкова недосягаемым до соперниц. Наши девушки выиграли первенство мира и везут домой золотые медали многоборья U23.