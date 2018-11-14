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14.11.2018 16:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Барнауле проходит XV Форум немцев России

Текст: Владимир Емельяненко

В Барнауле проходит XV Форум немцев России "Самоорганизация и развитие". В Концертном зале Алтайского государственного института культуры собрались немцы из 50 регионов России, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана и Германии.

- За годы проведения Форумов нам удалось создать Самоорганизацию немцев России (СОРН), куда входят 450 структур в 51 регионе России, - говорит президент ФНКА российских немцев Генрих Мартенс. - Наши важные шаги последних лет - открытие "Немецких домов" или Культурно-деловых центров в Омске (2016 год) и Калининграде (2017 год). Это совместные российско-германские проекты, которые будут развиваться в других городах России.

Фото: Пресс-центр департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.
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Генрих Мартенс особо подчеркнул, что деятельность СОРН отвечает задачам Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года, главная цель которой - укрепление российской нации и культурной самобытности народов страны. Ведь наряду с этнокультурной поддержкой российских немцев на площадках немецких общественных организаций проводятся совместные межнациональные проекты.

Уполномоченный правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернд Фабрициус, приехавший на Алтай, подчеркнул, что после вступления в должность весной 2018 года, первый официальный зарубежный визит он совершил именно в Россию, "поскольку именно здесь проживает самое большое сообщество немцев за пределами Германии", сообщил Бернд Фабрициус.

- Российские немцы способствуют диалогу России и Германии, - заявил Бернд Фабрициус, - и я убежден, что существующие связи необходимо расширять и укреплять.

На Форуме прошли рабочие встречи представителей федеральных министерств и ведомств России и Германии и Самоорганизации немцев России. Среди основных тем переговоров - экономическое сотрудничество, культурно-деловые центры российских немцев как инновационная форма развития.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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