В Барнауле проходит XV Форум немцев России "Самоорганизация и развитие". В Концертном зале Алтайского государственного института культуры собрались немцы из 50 регионов России, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана и Германии.

- За годы проведения Форумов нам удалось создать Самоорганизацию немцев России (СОРН), куда входят 450 структур в 51 регионе России, - говорит президент ФНКА российских немцев Генрих Мартенс. - Наши важные шаги последних лет - открытие "Немецких домов" или Культурно-деловых центров в Омске (2016 год) и Калининграде (2017 год). Это совместные российско-германские проекты, которые будут развиваться в других городах России.

Генрих Мартенс особо подчеркнул, что деятельность СОРН отвечает задачам Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года, главная цель которой - укрепление российской нации и культурной самобытности народов страны. Ведь наряду с этнокультурной поддержкой российских немцев на площадках немецких общественных организаций проводятся совместные межнациональные проекты.

Уполномоченный правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернд Фабрициус, приехавший на Алтай, подчеркнул, что после вступления в должность весной 2018 года, первый официальный зарубежный визит он совершил именно в Россию, "поскольку именно здесь проживает самое большое сообщество немцев за пределами Германии", сообщил Бернд Фабрициус.

- Российские немцы способствуют диалогу России и Германии, - заявил Бернд Фабрициус, - и я убежден, что существующие связи необходимо расширять и укреплять.

На Форуме прошли рабочие встречи представителей федеральных министерств и ведомств России и Германии и Самоорганизации немцев России. Среди основных тем переговоров - экономическое сотрудничество, культурно-деловые центры российских немцев как инновационная форма развития.