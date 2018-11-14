Новости

Волгоградский школьник принес в класс топор, чтобы напугать обидчика 09:25
На Кубани увеличилось число погибших при пожаре детей 09:20
Отправлены на родину моряки с застрявших в Персидском заливе танкеров 09:13
В Ростовской области из-за снега отменили десятки автобусных рейсов 09:09
Хакеры могут взломать банкомат за 15 минут 09:09
Застрявшие в Иркутске французы со второй попытки улетели в Шанхай 09:07
В Подмосковье задержан авторитет Саша Огонек 09:05
Toyota отзывает в России 226 гибридов Prius 09:02
В Москве автомобиль упал с моста у метро "Тульская" 08:53
Родные моряков пропавшего "Востока" получили компенсации 08:45
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков 08:40
Авиакомпания "Якутия" попросила снять запрет на рейсы за рубеж 08:22
В Приморье вынесли приговор по делу о заказном убийстве подростка 08:20
Правозащитники: ЦРУ разрабатывало "сыворотку правды" для террористов 07:42
Изображавшим автобус на приморском мосту наказание не грозит 07:39
Блондинка в розовом разбила топором дорогой Porsche в центре Киева 07:37
В Приморье устроивший смертельное ДТП водитель попал под машину 07:18
Обнаружен фактор, значительно ускоряющий старение организма 06:40
Начиненные иглами груши обнаружены в магазинах Австралии 06:36
На Дальнем Востоке появятся "Цифровые бриллианты" 06:35
Затонувший у берегов Камчатки сухогруз шел с неучтенными пассажирами 06:34
Моника Левински попыталась снова принести извинения Хиллари Клинтон 06:13
В Комсомольске-на-Амуре два человека погибли при пожаре 06:10
Сразу несколько пилотов увидели НЛО в небе над Ирландией 05:20
Редкий розовый бриллиант ушел с молотка за 50 миллионов долларов 05:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
14.11.2018 09:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Застрявшие в Иркутске французы со второй попытки улетели в Шанхай

Текст: Надежда Столярчук

Компания Air France прислала за своими пассажирами второй резервный борт, на котором они смогли, наконец, улететь в Шанхай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу международного аэропорта Иркутск. Там пояснили, что пассажиры вылетели из Иркутска в 09.16 местного времени.

Фото: depositphotos.com
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в КНР

Напомним, в минувшее воскресенье Boeing 777, летевший из Парижа в Шанхай, экстренно сел в Иркутске из-за дыма в кабине пилотов. На борту находились 282 человека, никто не пострадал.

В понедельник из Франции прибыл резервный борт, который должен был доставить людей в пункт назначения. Однако при вылете из Иркутска у самолета обнаружилась поломка гидравлической системы, из-за чего пассажирам снова пришлось покинуть воздушное судно и вернуться в гостиницу.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Стоимость нефти Brent опустилась до 65 долларов за баррель
Британия и Евросоюз подготовили соглашение о Brexit
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме
УПЦ посчитала невозможным присоединение к автокефалии