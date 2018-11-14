Застрявшие в Иркутске французы со второй попытки улетели в Шанхай

Компания Air France прислала за своими пассажирами второй резервный борт, на котором они смогли, наконец, улететь в Шанхай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу международного аэропорта Иркутск. Там пояснили, что пассажиры вылетели из Иркутска в 09.16 местного времени.

Напомним, в минувшее воскресенье Boeing 777, летевший из Парижа в Шанхай, экстренно сел в Иркутске из-за дыма в кабине пилотов. На борту находились 282 человека, никто не пострадал.

В понедельник из Франции прибыл резервный борт, который должен был доставить людей в пункт назначения. Однако при вылете из Иркутска у самолета обнаружилась поломка гидравлической системы, из-за чего пассажирам снова пришлось покинуть воздушное судно и вернуться в гостиницу.