Корветы Балтфлота вернулись из похода в Атлантику

В главной базе Балтийского флота - Балтийске - торжественно встретили корветы "Стойкий" и "Сообразительный", которые возвратились из дальнего похода, продолжавшегося более 20 суток.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, основной задачей похода было обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана.

Отряд кораблей прошел более 3 тысяч морских миль, экипажи провели десятки корабельных учений и тренировок. В частности, отразили воздушный налет условного неприятеля и отработали противодиверсионную защиту во время стоянки на незащищенном рейде. Боевые расчеты кораблей провели электронные пуски противокорабельных управляемых ракет.

Палубные вертолеты Ка-27 занимались поиском субмарины условного противника во взаимодействии с кораблями отряда, а также провели тренировки по спасению с воды.

Тренировались и подразделения морских пехотинцев, находившиеся на борту. Они отработали различные антитеррористические сценарии и огонь из стрелкового оружия по морским мишеням.

Справка "РГ"

"Сообразительный" и "Стойкий" - серийные корветы проекта 20380. Корабли этого класса являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам. В числе их главных достоинств - многофункциональность, компактность, малозаметность, высокий уровень автоматизации и интеграции систем управления. Водоизмещение - 2 тысячи тонн, длина - более 100 метров, максимальная скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тысячи миль. Первый в серии корвет "Сообразительный" был передан флоту в 2011 году, второй - "Бойкий" - в 2013-м.