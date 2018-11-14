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14.11.2018,  
17:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Турция разработает собственный зенитный комплекс большой дальности

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Турция разработает дальнобойный зенитный комплекс большой дальности. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что система получит название Siper.

Издание Hurriyet Daily News пишет, что в настоящее время турецкие компании-разработчики составляют технико-экономический проект перспективного комплекса и готовят его эскиз. На это предположительно уйдет полтора года.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/commons.wikimedia.org
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Турция уже многие годы работает над национальной системой противовоздушной обороны. С 2009 года проводился тендер T-Loramids. В нем участвовали американские компании Raytheon и Lockheed Martin, европейский консорциум Eurosam, "Рособоронэкспорт" и китайская корпорация CPMIEC, пишет N+1.

Сначала в Турции остановились на корпорации из КНР, но потом пересмотрели итоги и приобрели у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Теперь в Турции будут работать над созданием национального зенитного комплекса большой дальности. О его технических характеристиках ничего не сообщается. Но благодаря новым разработкам в Турции хотят провести переоснащение своих вооруженных сил, а также увеличить объемы военного экспорта.

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