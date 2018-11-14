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14.11.2018 15:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карском море затонули 400 тонн металлолома

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Байдарацкой губе Карского моря произошло ЧП с баржей, груженной металлоломом, и архангельским буксиром "Герой П.П. Кожин". Во время шторма баржа накренилась, и груз - 400 тонн металлолома в клетях - упал в море. Никто из членов экипажа не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировано, сообщило Обь-Иртышское управление Госморречнадзора.

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Инцидент имел место на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщил источник в порту Архангельска, 20 октября в Карском море произошел обрыв троса, соединявшего буксир с баржей. Попытки сразу "поймать" баржу не увенчались успехом, и он потерял ее в бушующем море. Из-за ухудшения погоды буксиру пришлось укрыться в бухте. Лишь 31 октября "Герой П.П. Кожин" нашел баржу уже без груза. Однако первые сообщения о происшествии появились только 14 ноября.

Баржа не затонула, она поставлена на якорь в бухте Мутный Шар. Буксир вернулся в порт приписки - Архангельск.

- С буксиром все в порядке, он не получил повреждений и сейчас готовится к плановому ремонту, который проводится раз в пять лет, - сообщил "РГ" генеральный директор компании "Транс-Норд", которой принадлежит буксир, Сергей Рогачев.

Причины аварии в Карском море выясняет Обь-Иртышское управление государственного морского и речного надзора. Свое расследование проводит и компания - владелец буксира.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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