В Ленобласти сотрудника наркологии уволили за пьянство на работе

В городе Тосно Ленинградской области после вмешательства прокуратуры уволили лаборанта наркологического кабинета.

Сотрудники надзорного ведомства пришли в медучреждение, чтобы узнать, как там занимаются профилактикой здорового образа жизни среди школьников, но обнаружили, что лаборант медкабинета сам находится в состоянии алкогольного опьянения.

Врач-нарколог, не ожидавший визита сотрудников прокуратуры, постарался прикрыть коллегу и сделал все, чтобы не допустить медосвидетельствования.

Но сотрудники прокуратуры потребовали немедленно отстранить лаборанта от работы, а потом и вовсе добились его увольнения. Врачу-наркологу за воспрепятствование работе сотрудников надзорного ведомства придется заплатить штраф.