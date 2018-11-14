В Петербурге маткапитал разрешат тратить на медпомощь и реабилитацию

В петербургском парламенте в первом чтении внесены поправки в городской закон о региональном материнском капитале, которые разрешают тратить полученные от города деньги на высокотехнологичную медицинскую помощь и реабилитацию детей.

Как сообщает пресс-служба петербургского парламента, законопроект направлен на поддержку многодетных семей, где воспитываются дети с серьезными заболеваниями.

В частности, полученные от города деньги можно будет потратить не только на непосредственно медицинские процедуры, но и, например, на проезд к месту лечения.

Региональный материнский капитал выплачивается по всей стране. Это программа никак не связана с федеральным материнским капиталом, когда средства при рождении второго ребенка семья получает из бюджета страны. В каждом регионе свои критерии, по которым назначаются выплаты и суммы тоже разные.

В Петербурге на выплату могут претендовать семьи, где воспитывается трое и более детей. Размер регионального материнского капитала в Северной столице составляет 148 тысяч рублей.