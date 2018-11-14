На Кубани после ДТП женщина провезла обидчицу на капоте авто

В кубанском городе Армавире после незначительного ДТП произошла ссора между двумя женщинами, которые находились в столкнувшихся автомобилях. В результате одна из них провезла на капоте своей машины другую, а затем скрылась с места аварии.

Найти и задержать всех участников конфликта помог видеоролик, который сняли очевидцы, а затем разместили его в соцсетях.

В полиции заявили, что по снятому видео была проведена проверка, после которой все участники трагикомичного происшествия в Армавире были найдены в течение суток.

- Установлено, что 30-летняя местная жительница, управляя автомобилем LADA, не выдержала безопасный боковой интервал и допустила столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 32-летнего армавирца, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - При этом между владелицей отечественного авто и девушкой, находившейся в Hyundai, внезапно возник конфликт. В ходе него 30-летняя виновница ДТП провезла девушку на капоте своего автомобиля. Затем, в нарушение правил дорожного движения, владелица автомобиля LADA, устроившая аварию, скрылась с места ДТП. Оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения.

В полиции сообщили, что в течение суток все участники ДТП были доставлены в отделение. В отношении 30-летней владелицы LADA было составлено два административных протокола - за "Нарушение правил обгона" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП" (она скрылась с места происшествия). В соответствии с ними женщина обязана уплатить штраф в 1,5 тысячи рублей, а также будет лишена прав управлять машиной на срок от года до полутора лет.

Досталось и водителю Hyundai - в связи с тем, что он покинул место ДТП, в отношении него составили административный протокол и назначили штраф в размере одной тысячи рублей.