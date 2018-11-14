Новости

ЦИК предложил назначить Березкина членом Мособлизбиркома 12:11
Ученые нашли еще одну опасность недосыпа 12:10
В Мурманске СК проверит полицейских, одевших детей в тюремные робы 12:05
Жителя Воронежской области оштрафовали за татуировку 11:59
ЦИК призвал избирком Приморья тщательно проверять документы кандидатов 11:58
Playboy признал, что Морриконе не называл Тарантино кретином 11:58
Песков: Непредсказуемость США вызывает глубокую обеспокоенность 11:50
Авария оставила без воды Новороссийск, Геленджик и Крымский район 11:50
Центр Киева перекрыли из-за отсутствия отопления 11:49
На Кубани после ДТП женщина провезла обидчицу на капоте авто 11:44
В Китае нашли вторую терракотовую армию 11:36
Bloomberg: В США могут отложить введение новых санкций против РФ 11:35
Отопление вернется в многоэтажки Керчи вечером 11:34
Перед смертью Стэн Ли придумал нового супергероя - Грязевого Человека 11:33
В Воронеже при пожаре погибли мужчина и ребенок 11:31
В московском метро произошел сбой на "синей" ветке 11:28
Тюменский студент разработает тест на беременность для кошек и собак 11:25
В Москве ответили на заявление экс-депутата Рады о блицкриге 11:23
Корветы Балтфлота вернулись из похода в Атлантику 11:23
СК возбудил еще три дела по фактам артобстрелов в Донбассе 11:20
5 признаков возможного развития диабета - видео 11:20
В Москве на выделенки пустят коммунальную технику и двухэтажные автобусы 11:19
Видео: В Казани работники завода перепели "Богемскую рапсодию" 11:18
Вдове Талькова передали результаты экспертизы о гибели мужа 11:12
Билану присвоено звание Заслуженного артиста РФ 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани после ДТП женщина провезла обидчицу на капоте авто

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В кубанском городе Армавире после незначительного ДТП произошла ссора между двумя женщинами, которые находились в столкнувшихся автомобилях. В результате одна из них провезла на капоте своей машины другую, а затем скрылась с места аварии.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Десятки машин столкнулись на трассе между Ростовом и Краснодаром

Найти и задержать всех участников конфликта помог видеоролик, который сняли очевидцы, а затем разместили его в соцсетях.

В полиции заявили, что по снятому видео была проведена проверка, после которой все участники трагикомичного происшествия в Армавире были найдены в течение суток.

- Установлено, что 30-летняя местная жительница, управляя автомобилем LADA, не выдержала безопасный боковой интервал и допустила столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 32-летнего армавирца, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - При этом между владелицей отечественного авто и девушкой, находившейся в Hyundai, внезапно возник конфликт. В ходе него 30-летняя виновница ДТП провезла девушку на капоте своего автомобиля. Затем, в нарушение правил дорожного движения, владелица автомобиля LADA, устроившая аварию, скрылась с места ДТП. Оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения.

В полиции сообщили, что в течение суток все участники ДТП были доставлены в отделение. В отношении 30-летней владелицы LADA было составлено два административных протокола - за "Нарушение правил обгона" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП" (она скрылась с места происшествия). В соответствии с ними женщина обязана уплатить штраф в 1,5 тысячи рублей, а также будет лишена прав управлять машиной на срок от года до полутора лет.

Досталось и водителю Hyundai - в связи с тем, что он покинул место ДТП, в отношении него составили административный протокол и назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Непредсказуемость США вызывает глубокую обеспокоенность
СК возбудил еще три дела по фактам артобстрелов в Донбассе
Bloomberg: В США могут отложить введение новых санкций против РФ
Путин встретился с премьер-министром Таиланда в Сингапуре
В Совфеде объяснили сбой работы GPS на учениях НАТО в Норвегии