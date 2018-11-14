В Астраханской области задержали нарушителя границы

В Ахтубинском районе Астраханской области пограничники задержали мужчину, который прошел на территорию России из Казахстана в обход установленных пунктов пропуска.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, нарушителем оказался гражданин сопредельного государства. Он планировал вернуться к месту прежнего проживания в РФ.

Между тем, иностранцу въезд в Россию закрыт до 2020 года. Понимая, что в официальном пункте пропуска это обстоятельство станет известно, он решил пересечь рубеж без прохождения паспортного контроля.

Гражданин Казахстана задержан. По факту нарушения режима государственной границы проводится проверка.