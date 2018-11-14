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14.11.2018 09:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астраханской области задержали нарушителя границы

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)

В Ахтубинском районе Астраханской области пограничники задержали мужчину, который прошел на территорию России из Казахстана в обход установленных пунктов пропуска.

Более 10 летательных аппаратов замечены близ российских границ

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, нарушителем оказался гражданин сопредельного государства. Он планировал вернуться к месту прежнего проживания в РФ.

Между тем, иностранцу въезд в Россию закрыт до 2020 года. Понимая, что в официальном пункте пропуска это обстоятельство станет известно, он решил пересечь рубеж без прохождения паспортного контроля.

Гражданин Казахстана задержан. По факту нарушения режима государственной границы проводится проверка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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