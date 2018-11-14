В Сочи река размыла автомобильный мост

В Сочи из-за повышения уровня воды в реке Чахцуцыр в результате дождей на четвертом километре автодороги Адлер - Нижняя Шиловка частично обвалился мост. В настоящее время в целях безопасности движение по нему перекрыто.

Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- В настоящее время на перекрытом участке дороги сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку движения автотранспорта по альтернативным путям объезда, - рассказали в ведомстве. - Участок дороги перекрыт до устранения последствий подтопления.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, на месте работает 35 человек и 12 единиц специальной техники.