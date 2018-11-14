Технология "цветных революций", "управляемый хаос", "операция по принуждению к миру"... Сегодня эти понятия воспринимаются как неотъемлемая принадлежность современного мира. Кажется, в ХХ веке не было, да и не могло быть ничего подобного. Но еще 80 лет назад все эти феномены были зафиксированы и описаны в недавно рассекреченных донесениях разведчиков. А месяц назад - обнародованы в Выставочном зале федеральных государственных архивов, где экспонировалась историко-документальная выставка "Мюнхен-38. На пороге катастрофы".

Дуэль разведок

Выставка была посвящена 80-летию соглашения, которое в 1 час ночи 30 сентября 1938 года подписали лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии. Соглашение предусматривало передачу Судетской области Чехословакии в состав Третьего рейха. Мюнхенский сговор (под этим названием договор вошел в историю дипломатии) имел катастрофические последствия не только для Чехословацкой Республики (ЧСР), но и для всей Европы и стал одной из причин развязывания Второй мировой войны.

Организаторы выставки - Федеральное архивное агентство (Росархив), Российский государственный военный архив и Государственный архив Российской Федерации - талантливо реализовали выставочный проект: зритель получил возможность переместиться во время, отстоящее от нас на три поколения, наглядно представить и ощутить былое в его незавершенности и трагической неизбежности. А количество рассекреченной и представленной в витринах агентурной информации поразило даже профессиональных историков.

Настоящей сенсацией "Мюнхена-38" стали донесения советских разведчиков, направленные в Центр из Праги, Варшавы, Парижа, Рима. Соседствуя с информацией немецких и польских спецслужб, они дали возможность зрителям оказаться за кулисами исторического события, ощутить себя участниками дуэли разведок. И насколько же актуальны оказались многие документы далеких лет...

Технология смуты

На оси времени 1938 год. Приближается 20я годовщина со дня окончания Первой мировой. Система международных отношений, сформированная Версальским мирным договором 1919 г., переживает жесточайший кризис. Гитлеровская Германия жаждет реванша.

25 февраля 1938 г., еще до аншлюса Австрии, Центральный отдел III 1 Главного управления СД (службы безопасности) НСДАП при обзоре военных мероприятий ЧСР без обиняков формулирует мысль о пересмотре границ:

"К востоку от немецкой границы после мировой войны бывшие государства были поделены на крайне малые образования. Основанием для этого послужили не "принцип национальностей" или "право народов на самоопределение", а в первую очередь стремление сдерживать Германию посредством несамостоятельных, уступчивых сателлитов французской политики изолирования на Востоке. Одним из самых своеобразных государств этого типа является образование "Чехословакия". В политическом да и в военном отношении Франция стояла у колыбели ЧСР. Естественным последствием является то, что чехи пытались укрепить положение своего государства путем теснейшего политического и военного сближения с Францией и ее союзниками"1.

12-13 марта 1938 г. Австрия была включена в состав Третьего рейха, после чего Германия начала давно задуманную многоходовую, но предельно сжатую по времени комбинацию по ликвидации ЧСР - первым шагом должно было стать отторжение Судетской области, где компактно проживали этнические немцы.

Не ранее 26 марта 1938 г. помощник советского военного атташе в Праге майор Владимир Нестерович Кашуба диппочтой отправил в Отдел внешних сношений Наркомата обороны (НКО) СССР информационное письмо о произволе Судето-немецкой партии, во главе которой стоял лидер местных немцев Конрад Генлейн, сразу же после аншлюса Австрии прибывший в Берлин за инструкциями.

Фактически советский военный разведчик описал явление, в наши дни названное технологией "цветных революций".

"СНП занимается неограниченной национальной агитацией. Она делает все, что хочет. Почти всюду принято употреблять гитлеровское приветствие. На собрании членов СНП в Карлсбаде (ныне - Карловы Вары. - С. Э.) собрание было открыто с приветствием "Хайл Хитлер" (так в тексте. - Авт.)... Переход госчиновников и широких народных масс в СНП происходит посредством явного террора. ...Члены СНП ходят из дома в дом и предлагают всем гражданам подписывать карточки о вступлении в СНП, при отказе угрожают повешением, поджогом домов и лишением работы. На заводах мастера и служащие обходят рабочих и призывают к вступлению в Судето-немецкую партию, причем открыто грозят репрессиями и лишением работы в случае отказа рабочего вступить в СНП"2.

Польский гамбит

11 апреля 1938 г. военный атташе в Варшаве полковник Павел Семенович Рыбалко информировал наркома обороны СССР маршала К.Е. Ворошилова о подготовке Польши к военной агрессии против Чехословакии3. Подготовка эта велась все оставшиеся до Мюнхена месяцы. Например, 25 сентября 1938 г. советник МИД Польши Петр Курницкий4 составил служебную записку о поездке в Ужгород и предложил использовать ОУН для диверсионной работы на территории Чехословакии. "Это была бы двойная выгода, поскольку мы могли бы избавиться от этого элемента и одновременно создать хаос на территории ЧСР"5.

17 июля 1938 г. польский разведчик направил агентурное донесение во II отдел Главного штаба Войска Польского (она же "Двуйка", занималась разведкой и контрразведкой) о планах Германии, где описал явление, в наши дни названное "управляемым хаосом".

"...Компетентные немецкие круги примерно в середине августа должны начать оч[ень] активную деятельность на судетской территории. В этот отрезок времени должно вспыхнуть восстание [...] генлейновцев против чешских властей. Немцы рассчитывают на то, что, создав хаос, в результате восстания они вызовут, с одной стороны, быструю и жесткую реакцию чешских властей, а с другой, показав методы подавления восстания, подготовят общественное мнение в Англии к тому, чтобы, если понадобится, принять идею немедленной аннексии как единственного средства, которое поможет избежать кровопролития"6.

Разведчик как в воду глядел, предвидя Мюнхенский сговор. Помешать реализации этих планов мог Советский Союз - основанием для "операции по принуждению к миру" могли стать подписанные в мае 1935 г. трехсторонние соглашения между Москвой, Прагой и Парижем. Но для вмешательства СССР в конфликт строго необходимо было согласие Франции, премьер которой Эдуард Даладье вершил судьбы мира в Мюнхене...

В Варшаве внимательно отслеживали возможность вмешательства Красной Армии и очень ее пугались. 1 августа 1938 г. начальник II отдела Главного штаба Войска Польского Т. Пелчинский доложил начальнику Главного штаба Войска Польского В. Стахевичу о дислокации советской авиации на территории ЧСР (к докладу была приложена карта).

"Докладываю пану генералу, что по нашим оценкам за достоверные сведения можно считать информацию (полученную из разных источников), касающуюся присутствия советской авиации в следующих местностях: в Праге, в Брно, в Простееве (Моравия), в Братиславе и Ужгороде, причем общая численность советских самолетов в этих местностях составляет около 43. Информация о 120 советских самолетах в Праге до настоящего момента подтверждена не была. Общая численность советского персонала составляет около 120 чел. (эти сведения можно считать достоверными)"7.

Достоверность сведений "Двуйки" угрожающе сомнительна. Никаких частей РККА на чехословацкой территории не было, а отмеченные поляками самолеты - это выпускавшиеся в ЧСР по лицензии советские бомбардировщики СБ, получившие наименование B.71.

Надежда на Красную армию

Даже после эскалации конфликта вокруг Судет в сентябре 1938 г. казалось, что ЧСР сумеет отстоять себя. В эти тревожные дни авторитет СССР поднялся на небывалую высоту, о чем майор Кашуба незамедлительно проинформировал НКО.

"СССР есть символ спасения Чехословакии и в эту силу верят наиболее последовательные демократические круги близких правительству, а также коалиционная партия Клерикалов. Уверенность в помощи СССР в рядах чехословацкой армии большая. Армия настроена драться до последнего человека. Прошу учесть очень важный сдвиг в настроениях широких кругов военных. А именно:

- Генерал Файфер8 12.9. был у тов. Александровского9 и говорил, что желательно прислать в Прагу будущего командующего советскими войсками в Чехословакии с его штабом.

...В Генштабе меня засыпали вопросами: "Как Вы нам поможете?" Говорят, что одна надежда на Вас, на Ваш Великий народ и на Вашу Красную армию"10.

В Москве к возможному вмешательству в конфликт вокруг ЧСР готовились серьезно. Так, 23 сентября нарком иностранных дел СССР Максим Максимович Литвинов дал в НКИД СССР шифротелеграмму о необходимости объявления в СССР частичной мобилизации и проведении кампании в прессе с целью заставить руководителей Германии и Польши поверить в возможность большой войны с участием Советского Союза11.

Однако Польша отказалась пропустить вой-ска Красной армии через свою территорию и, угрожая войной, заявила: советские самолеты, если они появятся над Польшей по пути в Чехословакию, будут атакованы польской авиацией. СССР это заявление не испугало. Военная техника заблаговременно стала поставляться в Чехословакию через Румынию, и вот эта информация польской разведки уже частично, но достоверна.

27 сентября польский консул в Кишиневе А. Понсе-де-Сандон направил в свое посольство в Бухаресте донесение:

"Транспорты с военными материалами из Сов[етской] России продолжают идти как через Каинары-Бессарабку, так и через Кишинев. До сих пор эти транспорты состояли в ч[астности] из: танков, пулеметов, противогазов и закрытых товарных вагонов с неизвестным грузом (с надписями "eхplosif" - таким образом, скор[ей всего], с боеприпасами). От хорошо информированного источника (железнодорожники) у меня есть сведения о том, что до 25 сентября через Кишинев прошло около 600 вагонов с сов[етскими] военными матер[иалами] для Чехословакии"12.

Консул кое в чем ошибся: танков СССР в ЧСР никогда не экспортировал.

И все-таки сговор

29 сентября Политбюро ЦК ВКП(б), заслушав Ворошилова, приняло решение о дополнительном призыве из запаса приписного состава, призыве на сборы командно-начальствующего состава РККА запаса, выделении лошадей и грузовиков на нужды армии и командировании слушателей военных академий в штабы военных округов13. На юго-западной и западной границе были приведены в боевую готовность стрелковые и кавалерийские дивизии, авиация, танковые бригады и войска противовоздушной обороны.

Дальнейшее хорошо известно. В тот же день в Мюнхене произошла встреча Гитлера с главами правительств Великобритании, Франции и Италии Чемберленом Даладье и Муссолини. Чехословацкие представители не были допущены к обсуждению соглашения. СССР, а также германским союзникам по борьбе с ЧСР Польше и Венгрии было отказано в участии во встрече. В 1 час ночи 30 сентября 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение. Невилл Чемберлен сдержал слово, данное Гитлеру: Третий рейх получил Судетскую "без войны и без промедления"14. Польша, обидевшись на Гитлера, приняла участие в разделе Чехословакии без согласования с ним и ввела свои войска в Тешинскую область после ультиматума, предъявленного уже в конце дня 30 сентября. Венгрия с помощью арбитража в Вене через некоторое время оккупировала южные (равнинные) районы Словакии и Подкарпатской Руси (совр. Закарпатской области Украины).

Если рассматривать изменения политической карты Европы в "большом историческом времени", можно разглядеть "их единственное историческое содержание" - иррациональный страх горделивого Запада перед "русским медведем" и заносчивое нежелание признать Советский Союз законным правопреемником государства Российского, которому, впрочем, и в XIX веке надменно отказывалось в "патенте на благородство", и в этом качестве предоставить СССР право голоса при коллективном рассмотрении всех европейских проблем. Вот почему выставка "Мюнхен-38" исключительно актуальна и чрезвычайно современна.

Сосредоточенные для помощи Чехословакии войска Красной армии, готовые провести "операцию по принуждению к миру", оставались на границе до 25 октября 1938 г., после чего вернулись в районы постоянной дислокации. Принудить агрессора к миру не удалось. Однако и политика умиротворения агрессора, проводимая Чемберленом и Даладье, которых по возвращении домой встречали ликующие толпы (войны-то с Гитлером теперь не будет!), очень скоро доказала свою несостоятельность. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Лишь после ее окончания за СССР был официально признан статус великой державы, о котором в Париже вполне могли бы вспомнить и в сентябре 1938го.

Неужели прав был великий философ Гегель и опыт Истории ничему не научил народы и правительства?!

P.S.

Конрад Генлейн стал рейхскомиссаром Судетской области и обергруппенфюрером СС. В мае 1945 г. попал в плен к американцам и 10 мая покончил собой, разбив очки и перерезав стеклами вены.

Кадровый сотрудник Разведывательного управления Павел Рыбалко прославился в годы Великой Отечественной: стал дважды Героем Советского Союза и кавалером пяти полководческих орденов. 1 июня 1945 г. ему было присвоено звание маршала бронетанковых войск.

Владимир Кашуба во время войны с Финляндией командовал 35й легкотанковой бригадой, был тяжело ранен, но поле боя не покинул и продолжал руководить соединением до момента выполнения боевой задачи. Лишь в конце дня попал в госпиталь, где ему ампутировали правую ногу. Его подвиг стал известен всей стране. Герой Советского Союза Кашуба остался служить в Красной армии. В годы войны стал генерал-лейтенантом танковых войск и достойно руководил Ульяновским танковым училищем, которому (первому из числа всех военно-учебных заведений СССР) было присвоено звание гвардейского.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

На выставке было представлено 236 исторических источников: подлинные архивные документы, редкие фотографии, кинохроника, уникальные музейные предметы (пехотная каска Вермахта, немецкая винтовка, унтер-офицерская фуражка, шинель и сапоги лейтенанта Вермахта, немецкая медаль "В память 1 октября 1938 года"; модель советского истребителя И-16, личные вещи Сталина - лупа, портфель, авторучка с золотым пером в футляре, курительная трубка). Экспозиция выставки подготовлена при участии РГАКФД, РГАСПИ, РГАЭ, АП РФ, АВП РФ, ЦА ФСБ, Музея Победы и Центрального музея ВС РФ.

Для тех, кто не смог посетить выставку, её материалы доступны на сайте Росархива по адресу munich.rusarchives.ru





1. РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 909. Л. 7.

2. РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1351. Л. 147, 146.

3. РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1147. Л. 32-37.

4. Курницкий Пётр (1899 - 1975) - довольно заметная фигура в предвоенной дипломатии и разведке. Родился в Антонове на Киевщине. В Гражданскую войну - член Польской военной организации на Украине. В 1932-1936 гг. - вице-консул в Киеве, управлял местной резидентурой польской разведки, с 1936 по 1939 гг. служил в политическом отделе МИД, занимался СССР и в этом качестве координировал работу со 2-м отделом Генштаба. В 1949 г. переехал в Канаду, преподавал историю русской революции в Центре славянских исследований Монреальского университета.

5. РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 442. Л. 202.

6. РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 437. Л. 115.

7. РГВА. Ф. 308к. Оп. 3. Д. 437. Л. 25об-27.

8. Правильно Файфр Ярослав (1883 - 1974) - дивизионный генерал чехословацкой армии, с 1927 г. в командовании ВВС ЧСР, в конце мая 1935 г. посетил с визитом СССР.

9. Александровский Сергей Сергеевич (1889 - 1945) - Полномочный представитель СССР в Чехословакии.

10. РГВА. Ф. 37967. Оп. 6.Д. 129. Л. 298, 297.

11. АП РФ. Ф. 3. Оп. 63. Д. 187. Л. 88.

12. РГВА. Ф. 308к. Оп. 12. Д. 278. Л. 60-61.

13. АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 285. Л. 61-62.

14. Черчилль У. Вторая мировая война. Том I. Глава семнадцатая. Мюнхенская трагедия. М.: Воениздат, 1991 // https://www.runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=146962

