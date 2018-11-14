Россия показала в Бахрейне Sukhoi Superjet 100 и "Русских витязей"

Пятерка Су-30СМ с узнаваемой вязью на фюзеляже "Русские Витязи" стала, пожалуй, самым привлекательным местом для фотографов-профессионалов и любителей - всем хотелось рассмотреть поближе и запечатлеть пилотажную группу еще на бетонке аэродрома. Чтобы потом насладиться зрелищем ее полета над королевской Sackir Airbase, где в среду, 14 ноября, открылась международная авиационная выставка Bahrain International Airshow (BIAS)-2018.

При всем том, что это самое "молодое" авиашоу на Ближнем Востоке, проходит только в пятый раз, интерес к нему высокий. По данным организаторов, количество участников авиасалона увеличилось по сравнению с предыдущей выставкой на 70 процентов. Уже в день открытия было заявлено, что в BIAS-2018 принимают участие 11 из 15 ведущих мировых аэрокосмических компаний, открылись четыре новых национальных павильона, включая павильоны США и России. Более 100 воздушных судов выставлены на летном поле и принимают участие в демонстрационных полетах.

Генеральный директор компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов в эксклюзивном интервью спецкорам "РГ" на борту самолета Sukhoi Superjet 100 - то есть прямо внутри действующего экспоната - рассказал, по чьей инициативе и с какой целью эта, уже известная во многих станах машина, выставлена на летном поле королевской авиабазы Бахрейна.

- Показать Superjet потенциальным заказчикам на Среднем Востоке нас настойчиво попросили организаторы нынешнего авиасалона, - рассказал глава "ГСС". - И мы согласились, понимая, что машина такого класса здесь может быть востребована. По экспертным оценкам, емкость местного рынка - 150-200 машин. На какую-то его часть мы вполне могли бы претендовать…

Самолет марки SSJ100, что представлен на статической экспозиции Bahrain Air Show-2018, имеет трансформируемую компоновку. То есть может эксплуатироваться как в стоместной компоновке эконом-класса, так и с бизнес-классом в зависимости от актуальных потребностей эксплуатанта. Представленный здесь Superjet имеет восемь мест бизнес-класса и 85 - эконом-класса.

"Местные авиакомпании придают большое значение комфорту пассажиров, для них важно, чтобы в самолете было большое пространство для ног, удобные кресла, огромные багажные полки. А особенность Superjet 100 как раз в том, что он имеет с точки зрения сечения фюзеляжа самый большой размер", - рассказал "Российской газете" президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов.

По его словам, помимо SSJ100 компания будет продвигать на рынок региона лайнер МС-21 и находящийся в стадии разработки российско-китайский широкофюзеляжный CR929.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, в свою очередь, рассказал журналистам, что их компанией на BIAS-2018 организована единая российская экспозиция, где представлено более 250 образцов вооружения и военной техники. В том числе и тех, что подтвердили свои характеристики в ходе антитеррористической операции в Сирии.

По словам главы "Рособоронэкспорта", Bahrain International Airshow - прекрасная возможность показать представителям государств Персидского залива новейшие военные разработки российской оборонной промышленности и рассказать об их уникальных характеристиках. Наибольший интерес, как и прежде, - к российским системам ПВО различного радиуса действия, самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам.