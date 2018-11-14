Российские "реактивные" грузовики удивили американского эксперта

Не иначе как "сумасшедшей", но при этом эффективной назвал российскую машину ТМС-65У для спецобработки военной техники обозреватель американского издания The Drive Джозеф Тревитик.

Поводом вспомнить необычную систему стал видеролик, опубликованный Министерством обороны РФ к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты.

- У России есть разные варианты оборудования и индивидуальных устройств распыления для очистки техники и персонала от химических и биологических загрязнений. Особое место занимает ТМС-65У - комплекс на базе грузовика "Урал". Эта система отличается использованием турбореактивного двигателя ВК-1, - пишет автор.

ТМС-65У является своего рода автомойкой на поле боя. Принцип действия спецмашины прост: в сопло двигателя подается обеззараживающая жидкость. Оператор в кабине может маневрировать реактивным двигателем в разные стороны, управляя струей для лучшей обработки техники.

- Весь процесс происходит гораздо быстрее, чем если бы очистку проводили люди с использованием шлангов и щеток, - отмечает Тревитик, добавляя, что в запасе у машины имеется чуть более одной тысячи литров топлива для реактивного двигателя.

ТМС-65У может выполнять и еще одну задачу - постановку дымовых завес для прикрытия. В резервуар вместо обеззараживающего состава может заливаться, например, мазут.

- Без специальных добавок спрятаться от инфракрасной оптики не получится, но густой белый дым, образующийся при сгорании мазута, вполне может скрыть войска от визуального наблюдения, - пишет аналитик.

Не менее впечатляющей для обозревателя оказалась и работоспособность двигателя ВК-1, впервые примененного на истребителе МиГ-15 в 1947 году. Его также применяли на истребителе МиГ-17 и на бомбардировщике Ил-28. Автор напоминает, что после того, как эти самолеты сняли с эксплуатации, у Советского Союза образовался избыток ВК-1, в связи с чем двигатель и стали применять в нестандартной спецтехнике: устройствах для расчистки снега и мусора, тушения пожаров, в том числе и нефтяных.

- Нет никаких признаков, что Россия в ближайшее время планирует вывести из строя ТМС-65У. Эти машины, несомненно, играют важную роль в вооруженных сил страны, - заключил Тревитик.