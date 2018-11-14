Постановление правительства Саратовской области от 12 ноября 2018 года № 611-П "Вопросы аппарата Губернатора Саратовской области"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:

1. Упразднить в структуре аппарата Губернатора Саратовской области секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области Буренина А. Г.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Саратовской области от 4 декабря 2015 года № 608‑П "Вопросы некоторых государственных органов Саратовской области";

пункт 2 постановления Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 677‑П "Вопросы некоторых государственных органов Саратовской области";

постановление Правительства Саратовской области от 14 марта 2016 года № 102‑П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 4 декабря 2015 года № 608‑П";

пункт 3 постановления Правительства Саратовской области от 26 мая 2016 года № 253‑П "Об утверждении структуры аппарата Губернатора Саратовской области".

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В.Радаев

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