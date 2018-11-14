На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и в соответствии с Законами Саратовской области "Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Саратовской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Саратовской области и иных государственных органов Саратовской области", "Об оплате труда рабочих, занятых на работах по обслуживанию органов государственной власти Саратовской области и иных государственных органов Саратовской области" Правительство области постановляет:

1. Произвести с 1 декабря 2018 года индексацию (увеличение) в 1,038 раза должностных окладов (окладов):

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти области и иных государственных органов области;

рабочих, занятых на работах по обслуживанию органов государственной власти области и иных государственных органов области.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на соответствующий финансовый год.

3. Установить, что при индексации (увеличении) размеры должностных окладов (окладов) работников, указанных в пункте 1 настоящего постановления, округляются до целого рубля в сторону увеличения.

4. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В.Радаев

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