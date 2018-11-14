Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.11.2018,  
19:34
Текст:  Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)

Собьют на гиперзвуке

Гиперзвуковая ракета-мишень создается специалистами Научно-производственного объединения "Молния". На ней будут отрабатываться перспективные зенитно-ракетные системы, способные уничтожать самые современные летательные аппараты.
Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" уже стоит на вооружении. Фото: РИА Новости Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" уже стоит на вооружении. Фото: РИА Новости
Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" уже стоит на вооружении. Фото: РИА Новости

Гендиректор этого НПО Ольга Соколова в интервью РИА Новости сообщила, что в 2019 году должны завершиться опытно-конструкторские работы по перспективной ракете-мишени, названной "Гвоздика". Отличительная особенность этого "цветка" в том, что летать он будет с гиперзвуковыми скоростями, то есть превышающими скорость звука в четыре и больше раз.

В качестве мишеней для различных комплексов ПВО используются ракеты, летящие со скоростями, в лучшем случае незначительно выше звуковой. Для придания мишеням облика, приближающего их к реальным целям, конструкторы идут на различные ухищрения. В основном за счет совершенствования бортовой электроники, которая создает на экранах пэвэошных радаров то образ самолета-невидимки, то тяжелого бомбардировщика, то маневренного истребителя, то крылатой ракеты. Эти мишени способны ставить различные помехи, затрудняющие опознавание цели - их должна отсеивать уже электроника систем ПВО и операторы зенитно-ракетных комплексов.

Единственное, что невозможно сделать с помощью электроники создать в небе, а не в виртуальном пространстве имитацию гиперзвуковой скорости.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Россия создаст оружейный суперкомпьютер

Но во всех странах, выражающих свое недружелюбие к России, идут активные работы по созданию гиперзвукового оружия . И сбить такие цели непросто. Во всяком случае, сегодня это считается невозможным. К чести наших конструкторов ракетной техники они сработали на опережение. И до того, как гиперзвуковые летательные аппараты военного назначения появятся в арсеналах чужих армий, наши зенитчики станут учиться с ними бороться.

Похоже, конструкторы "Молнии" решили задачу цена-качество оптимальным образом. Они спроектировали ракету-мишень, которая не будет запредельной по стоимости - гиперзвук дорогое удовольствие, но для зенитчиков создаст иллюзию того, что они отражают атаку самой современной гиперзвуковой ракеты.

Появление такой мишени своевременно, так как полным ходом идут работы над зенитно-ракетной системой С-500. Эта система, как заявляется, будет способна уничтожать все ныне существующие воздушные цели, тактические ракеты и низкоорбитальные спутники.

И что не афишируется, сбиваться будут гиперзвуковые летательные аппараты. Тестировать С-500 станут в том числе и на мишенях "Гвоздика".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Александр Емельяненков/ РГ
"Колокол" и "зеркало" от "Русских Витязей" восхитили Бахрейн 20:00
Гиперзвуковую ракету-мишень "Гвоздика" разработают в России 10:42
Под Петербургом запустят баллистическую ракету в честь праздника 11.11.2018
ПВО
Фото: Р. Скоморохов/wikipedia.org
На Дону подняли бронекатер БК-201, повторивший подвиг "Варяга" 18:53
Пушечного уничтожителя "Томагавков" испытали в Иране 10:54
Прорыв или копия: в чем разница между С-300 и китайским HQ-9 12.11.2018
гиперзвук
США оказались беззащитны перед российскими ракетами 08.11.2018
На Урале два ракетных полка получат гиперзвуковые блоки "Авангард" 29.10.2018