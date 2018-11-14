Гиперзвуковая ракета-мишень создается специалистами Научно-производственного объединения "Молния". На ней будут отрабатываться перспективные зенитно-ракетные системы, способные уничтожать самые современные летательные аппараты.

Гендиректор этого НПО Ольга Соколова в интервью РИА Новости сообщила, что в 2019 году должны завершиться опытно-конструкторские работы по перспективной ракете-мишени, названной "Гвоздика". Отличительная особенность этого "цветка" в том, что летать он будет с гиперзвуковыми скоростями, то есть превышающими скорость звука в четыре и больше раз.

В качестве мишеней для различных комплексов ПВО используются ракеты, летящие со скоростями, в лучшем случае незначительно выше звуковой. Для придания мишеням облика, приближающего их к реальным целям, конструкторы идут на различные ухищрения. В основном за счет совершенствования бортовой электроники, которая создает на экранах пэвэошных радаров то образ самолета-невидимки, то тяжелого бомбардировщика, то маневренного истребителя, то крылатой ракеты. Эти мишени способны ставить различные помехи, затрудняющие опознавание цели - их должна отсеивать уже электроника систем ПВО и операторы зенитно-ракетных комплексов.

Единственное, что невозможно сделать с помощью электроники создать в небе, а не в виртуальном пространстве имитацию гиперзвуковой скорости.

Но во всех странах, выражающих свое недружелюбие к России, идут активные работы по созданию гиперзвукового оружия . И сбить такие цели непросто. Во всяком случае, сегодня это считается невозможным. К чести наших конструкторов ракетной техники они сработали на опережение. И до того, как гиперзвуковые летательные аппараты военного назначения появятся в арсеналах чужих армий, наши зенитчики станут учиться с ними бороться.

Похоже, конструкторы "Молнии" решили задачу цена-качество оптимальным образом. Они спроектировали ракету-мишень, которая не будет запредельной по стоимости - гиперзвук дорогое удовольствие, но для зенитчиков создаст иллюзию того, что они отражают атаку самой современной гиперзвуковой ракеты.

Появление такой мишени своевременно, так как полным ходом идут работы над зенитно-ракетной системой С-500. Эта система, как заявляется, будет способна уничтожать все ныне существующие воздушные цели, тактические ракеты и низкоорбитальные спутники.

И что не афишируется, сбиваться будут гиперзвуковые летательные аппараты. Тестировать С-500 станут в том числе и на мишенях "Гвоздика".