Сразу несколько пилотов увидели НЛО в небе над Ирландией

Пилоты нескольких авиакомпаний заметили неопознанные летающие объекты над Ирландией. Так, пилот British Airways во время рейса из Монреаля в Лондон обратила внимание на очень яркий свет в небе, который быстро двигался.

Женщина рассказала диспетчеру, что свет "появился слева, полетел на север, а затем внезапно исчез". По данным диспетчера, радары ничего не зафиксировали, пишет РИА Новости, ссылаясь на The Irish Times.

Позже пилот лайнера Virgin Airlines, следовавшего из Орландо в Манчестер, заметил светящиеся объекты, которые двигались по схожей траектории. Мужчина заявил, что эти огни напоминали метеор, входящий в плотные слои атмосферы.

Сообщение о странном объекте в небе поступило еще от одного пилота, который отметил, что видел это не только он. По фактам всех этих обращений, специалисты управления авиации Ирландии начали расследование.