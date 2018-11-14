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Стала известна причина смерти актера из "Тихого Дона" Сергея Юртайкина

НОВОСТЬ14.11.2018, 19:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советского, российского актера кино, театра и ТВ Сергея Юртайкина, Валета из "Тихого Дона", подкосил инсульт. Об этом ИА ФАН рассказал священник отец Макарий, племянник артиста, у которого Юртайкин жил в последнее время - в поселке Снегири под Москвой.

По словам отца Макария, в конце августа у актера случился инсульт. "Так-то до 91 года дожил - 18 октября отметили. До 90 лет он был в адекватном состоянии, хоть и слабенький, но хорошо держался", - цитирует ресурс священника. Добавившего, что после перенесенного инсульта Юртайкин "уже лежал без движения, в коматозном состоянии" и в ночь на 14 ноября отошел, на 92-м году жизни.

Сергей Юртайкин родился в 1927 году в селе Старое Синдрово Пензенской губернии, ныне - Республика Мордовия. Окончил мордовскую студию ГИТИСа и актерский факультет ВГИКа. После был зачислен в Театр-студию киноактера, в которой прослужил до 1990 года.

Сниматься начал в пятидесятые, с эпизода в комедии "Верные друзья". На дальнейшем счету актера порядка девяти десятков ролей, в том числе в фильмах и сериалах "Человек родился", "Девушка с гитарой", "Мичман Панин", "Нахалёнок", "Руслан и Людмила", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Марш Турецкого", "Дальнобойщики".

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