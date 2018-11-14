Стала известна сумма, которую россияне тратят на страхование

Через три года каждый россиянин должен будет тратить на страхование, как минимум, 14 тысяч рублей - почти вдвое больше, чем сейчас.

Такая цель заложена в "Стратегии развития страховой отрасли до 2021 года", разработанной Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) совместно с RAEX (РАЭКС-Аналитика). Ожидается, что до конца месяца документ утвердит общее собрание членов ВСС.

Сейчас объем страховой премии в расчете на одного жителя России составляет всего 8,7 тысячи рублей в год. И граждане, и компании страхуются неохотно. В числе основных причин специалисты называют экономические факторы (по итогам опросов выяснилось, что почти у 30 процентов населения просто нет денег на покупку полисов) и недоверие к страховым организациям, которое только усилилось из-за ситуации на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Доля страхования в экономике России по итогам 2017 года составила лишь 1,4 процента. Тогда как в странах Евросоюза этот показатель достигает 8 процентов ВВП. Мировыми же лидерами по этому параметру являются Тайвань (21,3 процента ВВП), Каймановы острова и Гонконг - 19,6 и 17,9 процента ВВП соответственно.

Россия в перспективе ближайших трех лет планирует нарастить показатели страхового рынка. Его объём по итогам 2021 года должен увеличиться в 1,6 раза - до 2 триллионов рублей, а отношение страховой премии к ВВП достигнуть 1,7 процента, озвучил целевые показатели глава ВСС Игорь Юргенс на форуме "Будущее страхового рынка", организованном RAEX.

Сейчас основным драйвером рынка является страхование жизни. По темпам роста оно обошло даже моторные виды. Однако в основном динамика обеспечивается за счет бурного развития инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) - продукта, позволяющего в дополнение к рисковой составляющей получить инвестиционный доход. На фоне снижения ставок по банковским вкладам граждане стали активно перекладывать деньги в такие программы. За шесть месяцев 2018 года премии страховщиков по ИСЖ выросли на 65 процентов по отношению к 2017 году и достигли 138 миллиардов рублей.

Большей частью такие продукты реализуются через банки. Однако у ЦБ - регулятора страховой отрасли - есть вопросы к методам продаж. Там отмечают, что рост сегмента ИСЖ сопровождается значительным увеличением жалоб: в 2018 году их доля среди всех поступивших в Банк Росси обращений потребителей выросла более чем в два раза.

Основная проблема - "мисселинг" - некорректные продажи страховых программ и недостаточное информирование клиентов об их особенностях. Например, не все знают, что вложения в ИСЖ не защищены государством, а досрочно забрать деньги без штрафных санкций невозможно. Кроме того, часто клиентов не информируют о существовании так называемого периода охлаждения - срока, течение которого можно расторгнуть отношения со страховщиком без потерь. Он составляет 14 дней.

Банк России рассчитывает навести порядок, обязав участников рынка раскрывать свойства программ страхования жизни в виде памятки. Проект таких указаний уже подготовлен. Уже с начала 2019 года планирует начать проверку исполнения этих требований через контрольные закупки.

Однако страховщики отмечают, что указания ЦБ, во-первых, дублируют большую часть требований внутреннего стандарта ВСС (вступает в силу в январе 2019 года). Во-вторых, вводят дополнительные обязанности, которые будут затруднять продажи страховых продуктов. В связи с этим они предлагают вынести проект указаний ЦБ на обсуждение до того, как они вступят в силу. На форуме Игорь Юргенс сообщил, что Всероссийский союз страховщиков уже обратился в Банк России с просьбой создать контактную рабочую группу для обсуждения деталей регулирования.