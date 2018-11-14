В Италии эвакуируют 7 тысяч человек из-за бомбы времен войны

Власти итальянского городка Пьяноро, расположенного неподалеку от Болоньи, эвакуируют в ближайшее воскресенье около 7 тысяч человек из-за обнаруженной в этом местечке американской авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Как пишет газета La Repubblica, 52-килограммовый снаряд находится в очень плохом состоянии, поэтому велик риск взрыва.

Операция начнется в 7 утра по местному времени. Эвакуация затронет жителей всех домов, расположенных в радиусе 1500 метров от места обнаружения.

Саперы намерены использовать специальный аппарат, управляемый дистанционно, чтобы снять взрыватель, затем разрезать бомбу при помощи водяной струи под большим давлением. Остатки боеприпаса будут вывезены за город и уничтожены.

Снаряды времен Второй мировой войны периодически находят во многих странах Европы. В Италии к таким находкам относятся с большой осторожностью. Так, несколько месяцев назад в городе Терни местные власти были вынуждены эвакуировать порядка 12 тысяч человек, проживавших в радиусе километра от места обнаружения бомбы.