В МИД РФ рассказали о переговорах с замгенсекретаря ООН

Темы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового поражения стали центральными на консультациях руководства МИД России с заместителем генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Последняя прибыла в Москву с рабочим визитом и в среду была принята заместителями министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Сергеем Вершининым.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, Сергей Рябков обсудил с Дикарло "широкий круг вопросов взаимодействия России и ООН с акцентом на тематику нераспространения ОМУ и контроля над вооружениями".

На встрече с Сергеем Вершининым "стороны рассмотрели вопросы реформы архитектуры мира и безопасности секретариата ООН", а также "взаимодействия России с департаментом по политвопросам секретариата ООН". "Имел место обстоятельный обмен мнениями по ряду региональных сюжетов с акцентом на урегулирование в Сирии и Ливии", - сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Замгенсекретаря ООН участвовала в консультациях с руководством профильных департаментов МИД по вопросам, связанным с ситуацией на Украине и в Закавказье.

Кроме того, замгенсекретаря ООН принял председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.