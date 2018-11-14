От бересты до табурета: в Москве открывается "Галерея предметов российского дизайна"

Светильники из эко-материалов и лаконичная посуда. Детские игрушки, цитирующие народные промыслы, и табуретки, напоминающие о берестяном плетении. Дизайнерский текстиль и новаторские ювелирные украшения. Новые визуальные формы и переосмысление традиционных народных промыслов: в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства открывается выставка "Придумано и сделано в России". Главными экспонатами станут лучшие работы лауреатов и номинантов одноименного конкурса, в котором приняли участие свыше 450 дизайнеров из разных российских регионов.

Возможность высказаться на тему интеграции народных традиций в современный дизайн и продемонстрировать собственное видение новой дизайнерской эстетики предоставили как известным маркам, так и авторам, создающим штучные предметы. Теперь все экспонаты-финалисты станут первыми фигурантами "Галереи предметов российского дизайна".