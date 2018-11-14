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14.11.2018 15:18
Рубрика: Экономика

ВСС предупредил ЦБ о последствиях ужесточения регулирования страхования жизни

Текст: Юлия Кривошапко

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился в Банк России с просьбой создать контактную рабочую группу для обсуждения инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Об этом сообщил глава Союза Игорь Юргенс на форуме "Будущее страхового рынка", организованном RAEX. В рабочую группу должны войти представители самого ЦБ, Министерства финансов, страховщики и банки. "Жизнь" активно растет, но ВСС беспокоят планы Банка России по ужесточению регулирования продаж таких страховых программ.

Фото: depositphotos.com
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Инвестиционное страхование жизни - продукт, позволяющий в дополнение к рисковой составляющей получить инвестиционный доход, который меняется в зависимости от конъюнктуры рынка. На фоне снижения ставок по банковским вкладам граждане стали активно перекладывать деньги в такие программы. По данным Банка России, премии страховщиков по ИСЖ за 6 месяцев 2018 года выросли на 65 процентов по отношению к 2017 году и достигли 138 миллиардов рублей.

Большей частью такие продукты реализуются через банки. У регулятора есть вопросы к методам продаж. В ЦБ отмечают, что рост сегмента ИСЖ сопровождается значительным увеличением жалоб: в 2018 году их доля среди всех поступивших в Банк России обращение потребителей выросла более чем в два раза.

Фото: Depositphotos.com
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Основная проблема - "мисселинг" - некорректные продажи страховых программ и недостаточное информирование клиентов об их особенностях. Банк России рассчитывает решить ее, обязав участников рынка раскрывать свойства программ страхования жизни в виде памятки.

Страховщики отмечают, что указания ЦБ, во-первых, дублируют большую часть требований внутреннего стандарта ВСС (вступает в силу в январе 2019 года). Во-вторых, вводят дополнительные обязанности, которые будут затруднять продажи. В числе таковых, например, необходимость проговаривать с клиентом объем комиссии, которую агент (в основном, таковыми выступают банки) получил от страховщика за продажу ИСЖ.

В целом, проект указания не будет способствовать решению проблемы качества продажи продуктов страхования жизни, полагают участники рынка.

Фото: depositphotos.com
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Во-первых, состав информации, которую потребуется раскрывать, размывает внимание потребителя финансовой услуги от ключевых акцентов, направленных на борьбу с недобросовестными деловыми практиками и не формирует механизм обязательного вовлечения банковского канала продаж в процесс соблюдения требований указания ЦБ и стандартов ВСС, отмечают они. Во-вторых, ответственность за выполнение агентами требований проекта указаний ЦБ возлагается на страховые компании, которые не имеют системы мер воздействия на внешнюю дистрибуцию. В-третьих, требования распространяются, в том числе, на типы продуктов по страхованию жизни, в которых нет практики недобросовестных продаж, чем кардинально усложняют их дистрибуцию.

По оценкам участников рынка, которые озвучивались на форуме, вступление указаний ЦБ в силу приведет к заметному снижению продаж в сегменте страхования жизни. В связи с этим страховщики предлагают вынести проект указаний ЦБ на обсуждение до того, как они вступят в силу.

Экономика Финансы Рынок страхования
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