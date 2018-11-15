В новых пунктах базирования Каспийской флотилии полным ходом идет подготовка к приему военнослужащих и морской техники. Известно, что первые боевые корабли могут переплыть из Астрахани в Каспийск до конца нынешнего года. Еще одним местом их дислокации станет порт Махачкалы.

По словам командующего Каспийской флотилии контр-адмирала Сергея Пинчука, в новых пунктах базирования смогут разместиться не только штатные "единицы", но и дополнительные подразделения морской пехоты и авиации. Там будет наращиваться и система связи.

Также известно, что боевой состав флотилии планируют серьезно нарастить, в том числе за счет поступления на Каспий двух ракетных катеров и двух малых десантных кораблей на воздушной подушке. Помимо этого каспийцы получат современный береговой ракетный комплекс, три самолета-амфибии Бе-200 и три модернизированных вертолета Ми-14-ПС. Это усиление особенно важно, поскольку Каспийская флотилия - важнейший элемент российского ВМФ. За последние три года в ее состав вошли 18 новых кораблей и вспомогательных судов, в том числе два новых десантных катера проекта 11770 "Серна". Каспийцы также имеют и малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженные универсальным ракетным комплексом "Калибр". Им же оснащен флагман Каспийской флотилии ракетный корабль "Татарстан".

Напомним, что именно "Град Свияжск" и "Великий Устюг" 7 октября 2015 года нанесли из акватории Каспийского моря удар 26 "Калибрами" по расположенным в Сирии позициям запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Работы в Каспийске и Махачкале рассчитаны на два этапа. До середины 2020 года должна завершиться масштабная реконструкция причалов для бригады надводных кораблей. В результате флотилия получит современную военно-морскую базу с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. В местах размещения техники будут организованы ремонт и сервисное обслуживание кораблей и судов.

Боевой состав Каспийской флотилии в том числе усилят двумя ракетными катерами и двумя малыми десантными кораблями на воздушной подушке

Но прежде необходимо привести в должный вид Каспийскую бухту. А в Махачкале закончить капитальный ремонт зданий и сооружений для формируемого 177-го полка морской пехоты. Была информация, что его численность превысит 1,5 тысячи военнослужащих. В столице Дагестана пропишется и отряд борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами.

Работа по обустройству военных городков для моряков, морпехов и морского спецназа ведется с лета. Ее контролируют в минобороны, в том числе лично Сергей Шойгу и его заместители. Три месяца назад министр побывал в Дагестане. Он осмотрел новые места базирования флотилии и распорядился особое внимание уделить формированию жилого фонда для моряков, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также организации их культурного досуга. Для этого строится современный культурно-досуговый центр, в Каспийске готовят инфраструктуру военного городка. Словом, делается все, чтобы на новом месте люди почувствовали себя как дома и могли достойно служить.