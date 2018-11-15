CNBC: Не менее 13 стран заинтересованы в покупке российских С-400

Несмотря на угрозу санкций со стороны США, заинтересованность в покупке российских зенитных комплексов С-400 "Триумф" выразили не менее 13 стран. Об этом сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на источники в американской разведке.

Вопрос о закупке оружия у России обсуждали Саудовская Аравия, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам, Ирак. Однако, по данным телеканала, под дипломатическим нажимом несколько стран могут отказаться от идеи приобретения С-400, сообщает ТАСС.

Напомним, США, в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), отговаривают другие страны от покупки оружия у России и особенно С-300 и С-400. Взамен Вашингтон предлагает покупать американское вооружение. По утверждению Госдепартамента, США якобы удалось сорвать российские оборонные контракты на миллиарды долларов.

Между тем в начале октября Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

Система ПВО средней и большой дальности С-400 "Триумф" предназначена для перехвата любых типов воздушных целей в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей дальность действия увеличивается до 600 километров. Радары "Триумфа" способны фиксировать цели, изготовленные по технологии стелс. Недавно на вооружение комплекса была принята гиперзвуковая ракета 40Н6 с дальностью перехвата более 400 километров. Она может поражать скоростные цели и спутники на низких орбитах.