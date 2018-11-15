Цукерберг обязал сотрудников Facebook пользоваться смартфонами на Android

Генеральный директор компании Facebook Марк Цукерберг обязал свою команду топ-менеджеров использовать только телефоны на базе Android. Такое решение, по сообщениям СМИ, было принято после того, как глава Apple Тим Кук раскритиковал Facebook.

Об этом пишет The New York Times. Ранее Тим Кук в интервью MSNBC назвал компанию "сервисом, который торгует вашей личной жизнью". Имеется в виду скандал, в центре которого недавно оказалась эта популярная соцсеть. Тогда выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica вела сбор личных данных более 50 миллионов пользователей Facebook с тем, чтобы разработать алгоритм анализа их политических предпочтений для потенциального влияния на голоса избирателей в различных государствах.

Как пишет NYT, комментарий Кука "взбесил" Цукерберга, и якобы в ответ на это он запретил использование iPhone сотрудниками Facebook.

По этому поводу газета также обратилась за комментарием в саму компанию.

"Мы уже давно поощряем наших сотрудников и руководителей использовать Android, потому что это самая популярная операционная система в мире", - ответили в Facebook в ответ на запрос.

Отмечается, что в настоящий момент Android является доминирующей операционной системой во многих странах, включая США, Южную Америку, Европу, Россию, Южную Азию и некоторые части Ближнего Востока.