Цукерберг обязал сотрудников Facebook пользоваться смартфонами на Android

Об этом пишет The New York Times. Ранее Тим Кук в интервью MSNBC назвал компанию "сервисом, который торгует вашей личной жизнью". Имеется в виду скандал, в центре которого недавно оказалась эта популярная соцсеть. Тогда выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica вела сбор личных данных более 50 миллионов пользователей Facebook с тем, чтобы разработать алгоритм анализа их политических предпочтений для потенциального влияния на голоса избирателей в различных государствах.
Как пишет NYT, комментарий Кука "взбесил" Цукерберга, и якобы в ответ на это он запретил использование iPhone сотрудниками Facebook.
По этому поводу газета также обратилась за комментарием в саму компанию.
"Мы уже давно поощряем наших сотрудников и руководителей использовать Android, потому что это самая популярная операционная система в мире", - ответили в Facebook в ответ на запрос.
Отмечается, что в настоящий момент Android является доминирующей операционной системой во многих странах, включая США, Южную Америку, Европу, Россию, Южную Азию и некоторые части Ближнего Востока.