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Цукерберг обязал сотрудников Facebook пользоваться смартфонами на Android

15.11.2018,  
15:57
Генеральный директор компании Facebook Марк Цукерберг обязал свою команду топ-менеджеров использовать только телефоны на базе Android. Такое решение, по сообщениям СМИ, было принято после того, как глава Apple Тим Кук раскритиковал Facebook.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Об этом пишет The New York Times. Ранее Тим Кук в интервью MSNBC назвал компанию "сервисом, который торгует вашей личной жизнью". Имеется в виду скандал, в центре которого недавно оказалась эта популярная соцсеть. Тогда выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica вела сбор личных данных более 50 миллионов пользователей Facebook с тем, чтобы разработать алгоритм анализа их политических предпочтений для потенциального влияния на голоса избирателей в различных государствах.

Фото: depositphotos.com
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Как пишет NYT, комментарий Кука "взбесил" Цукерберга, и якобы в ответ на это он запретил использование iPhone сотрудниками Facebook.

По этому поводу газета также обратилась за комментарием в саму компанию.

"Мы уже давно поощряем наших сотрудников и руководителей использовать Android, потому что это самая популярная операционная система в мире", - ответили в Facebook в ответ на запрос.

Отмечается, что в настоящий момент Android является доминирующей операционной системой во многих странах, включая США, Южную Америку, Европу, Россию, Южную Азию и некоторые части Ближнего Востока.

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