Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты

Госдума согласилась смягчить наказание за лайки и репосты сообщений, разжигающих вражду. Граждан, оступившихся однократно, будут на первый раз наказывать по административной статье. Президентские поправки об этом прошли первое чтение. Изменения, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, позволят исключить наказание за неосторожную, но не представляющую серьезной опасности публикацию в интернете.

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх напомнил депутатам, что тема поднималась во время "Прямой линии" летом этого года. Владимир Путин заявил, что с незаконными призывами, направленными на разжигание вражды, надо бороться. Но правоприменительная практика показывает, что необходимо вносить изменения в законодательство.

В связи с этим глава государства, внеся пакет законопроектов, предложил смягчить статью 282 Уголовного кодекса "за экстремизм". Речь о публикации информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

Согласно законопроектам, если сообщение с такой информацией опубликовано однократно, то устанавливается административная ответственность. Сейчас это уголовное наказание - вплоть до лишения свободы, напомнил Минх. Теперь нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Гражданина оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо ему грозят обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток. Для юрлиц устанавливается штраф от 250 до 500 тыс. рублей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры с последующим рассмотрением судами.

Если же в течение одного года наказанный совершит аналогичное деяние повторно, то последует уже уголовная ответственность. Ее возможность сохраняется и при первом нарушении, если действовала организованная группа, использовалось служебное положение.

Полпред президента также отметил, что поправки связаны с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 года: суд решил, что при рассмотрении подобных дел надо опираться на степень общественной опасности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в комментарии журналистам назвал принятие этих поправок "примером для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях".

По его словам, инициатива позволит исключить случаи, когда за публикацию в интернете человек мог получить реальный уголовный срок. "Если это произошло впервые, то в качестве наказания будет штраф", - отметил он. Володин напомнил, что предложений на эту темы было много, однако глава государства в итоге выбрал такой вариант решения вопроса, который поддержали все политические фракции Госдумы.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выразил надежду, что принятие президентского пакета прекратит проблемную практику привлечения граждан к уголовной ответственности за лайки и репосты. По его оценке, "широкая дискуссия, развернувшаяся в обществе, встретила неготовность различных органов исполнительной власти прийти к консенсусу, что, очевидно, не осталось без внимания первого лица государства".

"Российское законодательство будет и далее совершенствоваться в направлении, указанном президентом", - выразил надежду Левин.

Профильный комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправки в связи с отсутствием серьезной угрозы для национальной безопасности от данных действий пользователей. Глава комитета Павел Крашенинников пояснил, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности являлось обоснованным. В ряде случаев недостаточно исследовался умысел и мотив лица, размещающего информацию экстремистского характера.

Нормы, сказал он депутатам, будут иметь обратную силу: существующие уголовные дела будут прекращены, а приговоры суда пересмотрены. Если был "букет" статей, включающих и 282-ую, то и эти приговоры подлежат пересмотру.

Проект планируется рассмотреть во втором, третьем чтениях в декабре, с тем чтобы к концу года этот закон заработал уже юридически полностью, заявил Крашенинников журналистам. Однако полная амнистия по экстремистским статьям УК РФ проводиться не должна, уверен глава комитета.

"Говорить о том, чтобы полностью амнистировать всех, кто занимается экстремистской деятельностью, я бы не стал. Мы знаем, что терроризм начинается с экстремизма", - сказал Крашенинников, реагируя на предложение депутата от КПРФ Сергея Шаргунова.

"И так все дела, которые есть, будут прекращены, а это гораздо важнее. В какой-то мере здесь что-то близкое с амнистией", - сказал Крашенинников.