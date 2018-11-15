Героями Сети стала пара японских котов, воюющих с охранниками музея

Почти десять лет знаменитый полководец периода Сэнгоку Такэда Сингэн мерился силами с не менее достойным противником Уэсуги Кэнсином и не было среди них победителя. Битвы между ними вошли в учебники воинского искусства.
Третий год длится противостояние двух беспородных японских котиков Кен Чана и Гоу Чана с целой армией охранников художественного музея Ономити (префектура Хиросима) и за этим, затаив дыхание, следят тысячи интернет-пользователей. Пока нет в этой войне ни победителей, ни побежденных. Противостояние безмолвное и бескровное, но сколько в каждой из стычек выдержки, смелости и самурайской гордости - знают лишь сами участники.
Спор идет о праве котиков пройти с улицы на территорию музея. Зачем - знают только они, но никому не рассказывают.
Первая попытка отважного Кен-сана (Кен - по-японски Черный) пройти в музей без билетов отмечена 26 июля 2016 года. Он почти проскользнул внутрь, но в последний момент был замечен бдительным секьюрити и оттеснен назад. Отступил Кен, не потеряв лица и сделав для себя кое-какие выводы. Фото этого столкновения стало популярным в Сети и за борьбой одинокого бунтаря против системы стали следить все котофилы Японии.
警備員さん「チケットない方はダメ」。黒猫様「あにゃー」 pic.twitter.com/X9Chynkm5V— むくすけ (@mukusuke) 26 июня 2016 г.
Следующую вылазку он совершил уже два дня спустя, но столь же безуспешно. Потом еще одну, еще и еще. Противник был бдителен, силен и безжалостен, но Кен не опускал лапки и держал хвост пистолетом.
Через какое-то время к нему присоединился еще один беспородный искатель приключений, которого музейные работники тут же окрестили Гоу (по-японски Рыжий). Вдвоем против всех, как Есицунэ и Бэнкей, они снова и снова штурмуют двери музея, но сердце охранников холодно, как турникет на входе, и так же твердо. Нет хвостатым доступа к произведениям искусства…
Сами того не зная, Кен-сан и Гоу-сан стали символами музея Ономити - выпускаются сувениры с их изображением, работает котокафе - но права на бесплатный проход в залы так и не получили, не говоря уже об роялти с продаж кофе. Неизвестно, сколько еще продлится это противостояние, но мы будем верить в мужество и настойчивость настоящих героев, даже если у них всего лишь хвост и лапки.
『玄関マット(^_^)a doormat 』（H301109）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #cat #onomichi pic.twitter.com/vOYBaSTaAW— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 10 ноября 2018 г.
『キャッチ&リリース catch and release 』（H301103）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #cat #onomichi pic.twitter.com/YV5erqzOUA— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 8 ноября 2018 г.
『鉄壁 solid defence 』（H301031）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi pic.twitter.com/ZxrDdhQQNY— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 1 ноября 2018 г.
にらみ合いー突撃ー防御ー再突破ー捕獲ーお見送り。本日も近所の黒猫と警備の方の攻防がありました。特別展「招き猫亭コレクションー猫まみれ」なので入館を許可したいところですが、作品保全のため、丁重にお帰りいただきました。展覧会ＨＰはコチラ：https://t.co/LJMNYF9Vog pic.twitter.com/11m7mWVr3I— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 22 марта 2017 г.