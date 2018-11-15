Героями Сети стала пара японских котов, воюющих с охранниками музея

Больше четырех лет длилась война между собой японскими кланами Минамото и Тайра, опустошившая и разорившая страну. "Повесть о доме Тайра" знает сейчас каждый японский школьник.

Почти десять лет знаменитый полководец периода Сэнгоку Такэда Сингэн мерился силами с не менее достойным противником Уэсуги Кэнсином и не было среди них победителя. Битвы между ними вошли в учебники воинского искусства.

Третий год длится противостояние двух беспородных японских котиков Кен Чана и Гоу Чана с целой армией охранников художественного музея Ономити (префектура Хиросима) и за этим, затаив дыхание, следят тысячи интернет-пользователей. Пока нет в этой войне ни победителей, ни побежденных. Противостояние безмолвное и бескровное, но сколько в каждой из стычек выдержки, смелости и самурайской гордости - знают лишь сами участники.

Спор идет о праве котиков пройти с улицы на территорию музея. Зачем - знают только они, но никому не рассказывают.

Первая попытка отважного Кен-сана (Кен - по-японски Черный) пройти в музей без билетов отмечена 26 июля 2016 года. Он почти проскользнул внутрь, но в последний момент был замечен бдительным секьюрити и оттеснен назад. Отступил Кен, не потеряв лица и сделав для себя кое-какие выводы. Фото этого столкновения стало популярным в Сети и за борьбой одинокого бунтаря против системы стали следить все котофилы Японии.

Следующую вылазку он совершил уже два дня спустя, но столь же безуспешно. Потом еще одну, еще и еще. Противник был бдителен, силен и безжалостен, но Кен не опускал лапки и держал хвост пистолетом.

Через какое-то время к нему присоединился еще один беспородный искатель приключений, которого музейные работники тут же окрестили Гоу (по-японски Рыжий). Вдвоем против всех, как Есицунэ и Бэнкей, они снова и снова штурмуют двери музея, но сердце охранников холодно, как турникет на входе, и так же твердо. Нет хвостатым доступа к произведениям искусства…

Сами того не зная, Кен-сан и Гоу-сан стали символами музея Ономити - выпускаются сувениры с их изображением, работает котокафе - но права на бесплатный проход в залы так и не получили, не говоря уже об роялти с продаж кофе. Неизвестно, сколько еще продлится это противостояние, но мы будем верить в мужество и настойчивость настоящих героев, даже если у них всего лишь хвост и лапки.