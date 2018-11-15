Двое членов британского правительства - министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и министр по делам "брекзита" Доминик Рааб, а также двое младших министров - по делам брекзита и Северной Ирландии - подали в отставку из-за несогласия с условиями "брекзита", которые накануне приняла премьер Британии Тереза Мэй, и этим снова смешали все карты Лондону и Брюсселю. "Кабинет взрывается", - прокомментировала происходящее первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Еще в четверг утром небо над головой Терезы Мэй и европейских лидеров было безоблачным, а будущее казалось ясным и определенным. В Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск назначил на 25 ноября экстренный саммит Евросоюза, на котором главы европейских государств должны будут высказать мнение о соглашении, к которому удалось прийти лондонским и брюссельским переговорщикам. В европейских столицах выражали сдержанный оптимизм в связи с тем, что сторонам наконец-то удалось договориться, и что правительство Британии приняло, хотя и без единогласия, итоговый документ. После экстренного саммита соглашение должно было отправиться на согласование в европарламент и парламенты государств-членов, в том числе, Британии. События четверга показали, что раскол в Соединенном Королевстве достиг той фазы, когда никаких гарантий принятия документа даже в самой правящей консервативной партии нет и не будет.

Напомним, что 585-страничный документ, который удалось согласовать переговорщикам, посвящен трем основным сферам, которые нуждались в урегулировании. Во-первых, это британские финансовые расчеты с Евросоюзом во исполнение обязательств, принятых на себя Лондоном до решения о выходе. Этот пункт, который подразумевал выплату 39 миллиардов фунтов стерлингов, был сравнительно быстро принят обеими сторонами. То же самое можно сказать и о втором пункте, зафиксировавшем особые права граждан Евросоюза в Соединенном Королевстве и британских подданных в единой Европе после брекзита. Больше всего сложностей вызвал третий пункт - согласование механизма, который позволит избежать появления между британской Северной Ирландией и государством Ирландия, которое, разумеется, остается в Европейском союзе так называемой "жесткой границы" с таможенным досмотром и прочими бюрократическими процедурами. Учитывая непростую историю ирландского острова, важность этого требования ясна обеим сторонам, однако ранее Тереза Мэй дала твердое обещание вывести Соединенное Королевство не только из единого европейского рынка, но и из Таможенного союза. С одной стороны, это позволит Британии заключать собственные сделки с разными странами мира, с другой - в этом случае избежать контроля на границе невозможно. Эта проблема решится сама собой, когда Евросоюз заключит с Британией договор о свободной торговле, но это произойдет уже после брекзита.

Брюссель настаивал на том, что "жесткая граница" не должна появиться, и вопрос заключался только в том, каким образом оформить этот пункт соглашения. Европейские переговорщики предлагали оставить Северную Ирландию в Таможенном союзе, но в Лондоне категорически отвергали возможность иного статуса для одной из частей Соединенного Королевства. Поэтому британцы предлагали сохранить за собой де-факто членство в Таможенном союзе с возможностью покинуть его в любой момент, что было неприемлемо для европейцев, поскольку не гарантировало отсутствие "жесткой границы" на все время до подписания постоянного договора. В конечном итоге переговорщикам удалось прийти к консенсусу. Британское предложение принято переговорщиками Евросоюза с одной поправкой: Лондон не сможет поменять правила игры до тех пор, пока в Брюсселе не сочтут, что нет никакой опасности появления "жесткой границы".

В документе также есть короткая - на семи страницах - политическая декларация, обозначающая приоритеты будущих взаимоотношений, прежде всего договора о взаимной торговле, к которым две стороны будут стремиться посредством дальнейших переговоров. Но, учитывая кризис в британском обществе, британском парламенте и британском правительстве, нет никаких гарантий, что к 29 марта 2019 года у Евросоюза будут какие-то рамки для сотрудничества с отделившимся Соединенным Королевством.