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15 ноября 2018 г.

Постановление правительства Калининградской области от 13 ноября 2018 года № 679 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области за III квартал 2018 года"

Дата подписания 13 ноября 2018 г.
Опубликован 15 ноября 2018 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Калининградской области от 15 апреля 2005 года № 565 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калининградской области за III квартал 2018 года в расчете на душу населения в размере 10 828 рублей, для трудоспособного населения - 11 596 рублей, пенсионеров - 8 848 рублей, детей - 10 552 рублей.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов

 

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