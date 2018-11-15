Новости

Испытания Су-57 на невидимость сняли на камеру 13:35
Лыжник Устюгов не будет участвовать в трех первых этапах Кубка мира 13:34
Россияне в конце недели увидят самый яркий звездопад осени 13:33
Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором 13:24
В декабре выйдет кроссовер "Теории Большого взрыва" и "Юного Шелдона" 13:23
Испытания БДК "Петр Моргунов" начнутся не позже марта 13:21
Роструд подготовил памятки для опытных работников 13:19
Кварталы реновации в Москве станут площадками развития уличного искусства 13:19
Путин рассказал о влиянии санкций на график встреч с Трампом 13:17
В Кремле опровергли просьбу Путину пройти через металлоискатель 13:14
Вышел великолепный трейлер экранизации игры Beholder 13:13
В Калининграде главу роддома задержали из-за смерти младенца 13:00
Subaru начала продажи нового поколения Forester 13:00
В Индии нашли "предка человека" возрастом 11 миллионов лет 13:00
В Сибири 10-летняя каратистка отбилась от насильника 12:57
Путин прокомментировал ситуацию вокруг форума в Давосе 12:52
В Москве у подростка вырос камень в носу 12:45
Крымские таможенники изъяли у украинца книгу 1810 года 12:40
Умерла актриса Скотти Макгрегор 12:36
В Гренландии найден гигантский кратер от древнего взрыва 12:31
Беларусь отметила важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе 12:30
Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса 12:29
ВАДА объявило дату визита делегации в Россию 12:27
На Урале вновь зафиксированы подземные толчки 12:25
Книга и найденный фильм: отличные новости для фанатов Джорджа Ромеро 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15 ноября 2018 г.

Закон Ленинградской области от 14 ноября 2018 года № 116-оз "О мерах государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Ленинградской области"

Дата подписания 14 ноября 2018 г.
Опубликован 15 ноября 2018 г.

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 октября 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего областного закона

Настоящий областной закон определяет основные направления и меры государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Ленинградской области, обеспечивающие условия для раскрытия их индивидуальных особенностей, творческого развития, самореализации и профессионального самоопределения в интересах личности, общества и государства.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем областном законе

В целях настоящего областного закона используются следующие понятия:

одаренные дети - граждане Российской Федерации в возрасте до 14 лет, проживающие на территории Ленинградской области, проявившие выдающиеся способности в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной и (или) общественной деятельности;

талантливая молодежь - граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Ленинградской области, проявившие выдающиеся способности в учебной, научной (научно- исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной и (или) общественной деятельности;

меры государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи - меры, направленные на выявление, сопровождение, поощрение одаренных детей и талантливой молодежи, развитие их выдающихся способностей, реализуемые органами исполнительной власти Ленинградской области.

Статья 3. Направления государственной политики в сфере поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на территории Ленинградской области

Государственная политика в сфере поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на территории Ленинградской области реализуется по следующим направлениям:

1) научно-методическое обеспечение сопровождения и мониторинга развития одаренных детей и талантливой молодежи;

2) ресурсное обеспечение (развитие системы подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью);

3) организационно-техническое обеспечение (организация и проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, иных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи);

4) информационно-технологическое обеспечение (информирование участников образовательных отношений, общественности).

Статья 4. Меры государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Ленинградской области

К мерам государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Ленинградской области относятся:

1) организация и проведение региональных олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи, а также на развитие их выдающихся способностей;

2) координация участия одаренных детей и талантливой молодежи в организуемых и проводимых федеральными органами государственной власти олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на выявление и развитие их интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

3) материальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в виде назначения и выплат премий, стипендий и иных денежных поощрений;

4) обучение одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе с использованием дистанционных технологий и индивидуальных форм обучения в образовательных организациях дополнительного образования Ленинградской области, специализирующихся на работе с одаренными детьми и талантливой молодежью;

5) организация мероприятий, направленных на реализацию сопровождения и развития одаренных детей и талантливой молодежи.

Статья 5. Полномочия Губернатора Ленинградской области и органов исполнительной власти Ленинградской области в сфере государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

1. Губернатор Ленинградской области учреждает премии и иные денежные поощрения одаренных детей и талантливой молодежи Ленинградской области, утверждает порядок их присуждения и выплаты.

2. Правительство Ленинградской области учреждает стипендии (в том числе именные) одаренным детям, талантливой молодежи Ленинградской области, утверждает порядок их назначения и выплаты,

3. Уполномоченные Правительством Ленинградской области органы исполнительной власти Ленинградской области:

1) организуют участие одаренных детей и талантливой молодежи в проводимых федеральными органами государственной власти олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на выявление и развитие их интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

2) обеспечивают организацию проведения региональных олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи, а также на развитие их выдающихся способностей;

3) организуют сбор и учет информации об одаренных детях и талантливой молодежи по результатам их участия в конкурсных мероприятиях, в том числе посредством формирования и ведения реестра одаренных детей и талантливой молодежи Ленинградской области;

4) организуют и обеспечивают сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи;

5) обеспечивают реализацию мероприятий, направленных на развитие выдающихся способностей одаренных детей и талантливой молодежи, на организацию их профессиональной ориентации;

6) создают условия для подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

Статья 6. Финансирование государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

Финансирование государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи является расходным обязательством Ленинградской области и осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Статья 7. Вступление в силу настоящего областного закона

Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губератор Ленинградской области А.Дрозденко

 

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией