Закон Ленинградской области от 14 ноября 2018 года № 116-оз "О мерах государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Ленинградской области"

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 октября 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего областного закона

Настоящий областной закон определяет основные направления и меры государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Ленинградской области, обеспечивающие условия для раскрытия их индивидуальных особенностей, творческого развития, самореализации и профессионального самоопределения в интересах личности, общества и государства.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем областном законе

В целях настоящего областного закона используются следующие понятия:

одаренные дети - граждане Российской Федерации в возрасте до 14 лет, проживающие на территории Ленинградской области, проявившие выдающиеся способности в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной и (или) общественной деятельности;

талантливая молодежь - граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Ленинградской области, проявившие выдающиеся способности в учебной, научной (научно- исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной и (или) общественной деятельности;

меры государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи - меры, направленные на выявление, сопровождение, поощрение одаренных детей и талантливой молодежи, развитие их выдающихся способностей, реализуемые органами исполнительной власти Ленинградской области.

Статья 3. Направления государственной политики в сфере поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на территории Ленинградской области

Государственная политика в сфере поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на территории Ленинградской области реализуется по следующим направлениям:

1) научно-методическое обеспечение сопровождения и мониторинга развития одаренных детей и талантливой молодежи;

2) ресурсное обеспечение (развитие системы подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью);

3) организационно-техническое обеспечение (организация и проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, иных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи);

4) информационно-технологическое обеспечение (информирование участников образовательных отношений, общественности).

Статья 4. Меры государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Ленинградской области

К мерам государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Ленинградской области относятся:

1) организация и проведение региональных олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи, а также на развитие их выдающихся способностей;

2) координация участия одаренных детей и талантливой молодежи в организуемых и проводимых федеральными органами государственной власти олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на выявление и развитие их интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

3) материальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в виде назначения и выплат премий, стипендий и иных денежных поощрений;

4) обучение одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе с использованием дистанционных технологий и индивидуальных форм обучения в образовательных организациях дополнительного образования Ленинградской области, специализирующихся на работе с одаренными детьми и талантливой молодежью;

5) организация мероприятий, направленных на реализацию сопровождения и развития одаренных детей и талантливой молодежи.

Статья 5. Полномочия Губернатора Ленинградской области и органов исполнительной власти Ленинградской области в сфере государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

1. Губернатор Ленинградской области учреждает премии и иные денежные поощрения одаренных детей и талантливой молодежи Ленинградской области, утверждает порядок их присуждения и выплаты.

2. Правительство Ленинградской области учреждает стипендии (в том числе именные) одаренным детям, талантливой молодежи Ленинградской области, утверждает порядок их назначения и выплаты,

3. Уполномоченные Правительством Ленинградской области органы исполнительной власти Ленинградской области:

1) организуют участие одаренных детей и талантливой молодежи в проводимых федеральными органами государственной власти олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на выявление и развитие их интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

2) обеспечивают организацию проведения региональных олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи, а также на развитие их выдающихся способностей;

3) организуют сбор и учет информации об одаренных детях и талантливой молодежи по результатам их участия в конкурсных мероприятиях, в том числе посредством формирования и ведения реестра одаренных детей и талантливой молодежи Ленинградской области;

4) организуют и обеспечивают сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи;

5) обеспечивают реализацию мероприятий, направленных на развитие выдающихся способностей одаренных детей и талантливой молодежи, на организацию их профессиональной ориентации;

6) создают условия для подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью.

Статья 6. Финансирование государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

Финансирование государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи является расходным обязательством Ленинградской области и осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Статья 7. Вступление в силу настоящего областного закона

Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губератор Ленинградской области А.Дрозденко

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