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15.11.2018 / 16:01
Личное время
Мужской парфюм BOSS Bottled отметит 20-летие участием в благотворительной акции
BOSS Bottled 20th Anniversary. Фото: Boss
BOSS Bottled 20th Anniversary. Фото: Boss

Ровно 20 лет назад был выпущен парфюм BOSS Bottled, который стал одним из самых коммерчески успешных мужских ароматов. Круглую дату компания отмечает выпуском лимитированного издания BOSS Bottled 20th Anniversary и участием в благотворительной акции "Время добрых подарков" в сети магазинов Л’Этуаль - она пройдет в поддержку Благотворительного Фонда Константина Хабенского.
Участниками акции станут все покупатели юбилейного аромата: с 1 декабря по 10 января 300 рублей от каждого купленного флакона BOSS Bottled 20th Anniversary будут направляться в Благотворительный фонд и распределяться на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Фото: Благотворительный Фонд Константина Хабенского
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