Почему палестинские ракеты пробили "Железный купол" Израиля

Ракетный обстрел Израиля со стороны Палестины в ночь с 12 на 13 ноября заставил военных экспертов задуматься о том, насколько эффективной оказалась противоракетная система "Железный купол". Из 300 выпущенных ракет израильская ПРО перехватила только 60 целей, а остальные поразили населенные пункты. Ранения получили несколько мирных жителей и солдат.

В первую очередь специалисты обратили внимание, что запущенные из сектора Газа ракеты "Кассам" правильнее называть неуправляемыми реактивными снарядами. Ведь по сути ракета является обычной трубой с боеголовкой и примитивной двигательной установкой. Поэтому дальность полета таких "ракет" не превышает 30 километров. Точность попадания в цель составляет около 75 процентов, и потому ими обстреливают лишь населенные пункты.

"Крайне примитивный характер палестинских ракетных средств, которые некоторые аналитики сравнивают с модернизированными фейерверками, серьезно ограничивает их эффективность, поскольку не хватает полезной нагрузки или точности, чтобы оказать значительное воздействие даже при использовании в больших количествах", - пишет издание Military Watch.

Противоракетная система "Железный купол" позиционируется как одна из самых современных систем ПРО для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. В состав "Железного купола" входит многоцелевая радиолокационная станция EL/M-2084, центр управления огнем и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками "Тамир". Длина противоракеты - три метра, диаметр - 160 миллиметров, масса - 90 килограммов. С начала 2011 года в Израиле развернуто десять батарей "Железного купола" и пять еще планируется. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.

В ночь на 13 ноября "Железный купол" перехватил лишь около 20 процентов самодельных ракет. Стоит отметить, что система стремится перехватывать лишь те ракеты, которые угрожают населенным пунктам, ведь в противном случае противоракеты кончатся в первые минуты атаки, после чего установки придется перезаряжать.

"С учетом изощренности ракетных потенциалов, развернутых, в частности, "Хезболлой", которые значительно расширились после войны с Израилем в 2006 году, тот факт, что возможности "Железного купола" могут быть поставлены под сомнение чрезвычайно примитивными ракетными обстрелами, является плохим предзнаменованием для безопасности Израиля в случае будущей войны", - отмечает издание.