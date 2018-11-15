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15.11.2018,  
10:10
Текст:  Светлана Цыганкова

Корвет "Громкий" впервые открыл огонь

Фото: Alex omen/wikimedia.org Корвет "Громкий" Фото: Alex omen/wikimedia.org
Корвет "Громкий" Фото: Alex omen/wikimedia.org

Новейший корвет "Громкий", который должен войти в состав Тихоокеанского флота, впервые провел артиллерийские стрельбы. Все это произошло в ходе заводских испытаний, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Для проведения заключительного этапа испытаний корвет доставили с Амурского судостроительного завода во Владивосток. Стрелял корабль в различных режимах: опробовал 100-миллиметровую универсальную корабельную артиллерийскую установку А-190, шестиствольные автоматические артиллерийские установки АК-630. Деятельность корвета в море обеспечивали вспомогательные суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации.

"Громкий" - корвет с управляемым ракетным оружием. Это второй корабль проекта 20380. Построен в рамках государственной программы перевооружения. Предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями, поддержки десанта. Его длина - 104,5 метра, ширина - 13. Скорость - до 27 узлов. Экипаж - 99 человек.

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