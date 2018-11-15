В Чаньчуне состоялся форум, на котором российские и китайские переводчики обсуждали, с какими литературными произведениями писателей России и КНР стоит познакомить читателей двух стран. Эта тема, интересная сама по себе, получила особое звучание в связи с тем, что 2018-й и 2019-й объявлены годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.

Специалисты Чаньчуньского университета в последние годы перевели 34 литературных произведения 18 современных писателей России на китайский и распространили тексты в Поднебесной. Эта же команда перевела на русский рассказы 11 китайских авторов и отправила книги в Россию.

- Контакты между профессиональными переводчиками позволяют лучше понимать не только язык, но и собственно творчество пишущих на русском языке авторов. Произведения ваших литераторов позволяют лучше понять менталитет народов России, - считает вице-директор Чаньчуньского университета Чжан Дай Чжи.

По признанию главного редактора журнала "Писатели" Цзун Жэньфая, многие известные литературные произведения, например, "Война и мир", "Как закалялась сталь", "Воскресение", сильно повлияли на несколько поколений китайцев.

В рамках форума переводчики из РФ и КНР подготовили второй номер журнала "Творцы современной русской литературы", изданного на китайском языке, а также сборник переведенных на русский язык рассказов современных писателей из Поднебесной.

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