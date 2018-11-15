Почему в Кузбассе продолжают гибнуть дети

Кузбасс занимает лидирующее место в Сибирском федеральном округе по количеству преступлений в отношении детей. С 2016-го года работники прокуратуры выявили в регионе более 14,5 тысячи нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, защите семьи и детства. Несмотря на то что проблемой детской безопасности занимается целый ряд компетентных органов, неразрешенных вопросов здесь хватает.

Не запретная зона

После событий в Керчи в кемеровских школах ужесточили пропускной режим. Но опасность порой подстерегает там, где вроде бы приняты все меры. На днях 16-летний житель города Киселевска получил смертельную травму в школьном дворе. Рабочие, пилившие там деревья, огородили опасный участок сигнальной лентой. Но юноша через ленту перешагнул, а предупредительных криков не услышал, потому что был в наушниках. Можно сколько угодно говорить о подростковой беспечности, однако следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, приведшей к смерти. Юридическая оценка будет дана в том числе и действиям школьной администрации.

Серьезная опасность может подстерегать и по дороге в школу: после того, как закрылись малокомплектные учебные заведения в сельской местности, многие дети почти каждый день ездят на школьных автобусах. В регионе их 560, и в ДТП они попадают с завидной регулярностью. Чтобы минимизировать риски, транспорт оснастили системой спутниковой навигации, и родители теперь могут следить за их передвижением в режиме онлайн. Это важно еще и потому, что качество водительских кадров нередко оставляет желать лучшего. Как сообщили в областной прокуратуре, за руль порой садятся люди с судимостями. Так, например, в Мариинске школьников перевозил мужчина, осужденный за покушение на изнасилование.

К слову, прокуратура фиксирует и случаи трудоустройства бывших уголовников в детские лагеря и санатории. Так, в городе Березовском в таких учреждениях работали "кадры", отсидевшие за разбой и за угрозу убийством. Администрации обоих учреждений оштрафовали на сорок тысяч рублей. Утверждают, правда, что непосредственное общение с детьми в должностные обязанности экс-заключенных не входило. Но то, о чем рассказал на открытом форуме областной прокуратуры уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын, заставляет в этом усомниться.

- Во время проверки одного из детских лагерей отдыха мы увидели такую картину: всюду мусор, дети играют в карты, а на стене летнего домика - надпись "Свободу ворам!", которую вожатые как будто и не замечают, - сообщил детский омбудсмен.

Мама вроде бы дома

С начала года в Кузбассе зарегистрировано уже более сорока фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. В результате преступных действий в 2016-м погибло 53 ребенка, в 2017-м - 82, а за восемь месяцев 2018-го - 56. Почти восемьдесят детей умерли от внешних причин, не связанных с болезнями. На фоне снижения общих показателей детской смертности в регионе (впрочем, они все равно превышают общероссийские) количество погибших от внешних причин растет.

Вот лишь два подобных случая. Двадцатилетнюю жительницу города Белово судят за гибель годовалого сына. Малыш на глазах у матери провалился в сливную яму, расположенную рядом с песочницей и накрытую автомобильным ковриком. Прибывшие спасатели и медики помочь крохе уже не смогли. А в Новокузнецке восьмимесячный ребенок умер от тяжелой дистрофии - мать его практически не кормила.

- При этом никакой информации от участкового врача и патронажной медсестры поликлиники в органы профилактики не поступало, - подчеркивает начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи областной прокуратуры Евгений Трушин.

Печальную статистику младенческих смертей ведет областной департамент охраны здоровья населения. В городе Полысаево скончался новорожденный - семья давно состоит на учете в ПДН: своего первого ребенка они похоронили летом 2016-го. Еще один младенец, одиннадцати дней от роду, умер в Прокопьевске. Мать, на совести которой эта детская смерть тоже не единственная, уже дважды лишали родительских прав. И она, и супруг злоупотребляют спиртным, но продолжают обзаводиться детьми. Как, впрочем, и семейная пара так называемых "ВИЧ-диссидентов" - инфицированных, которые отрицают и свою болезнь, и необходимость лечения. Детей, разумеется, тоже не лечат. А в Киселевске в начале года погиб малыш, которого несколько раз передавали из семьи в дом ребенка и обратно.

- Дети в возрасте до года - самые уязвимые, из родильного дома они должны попадать туда, где для них созданы все условия, но, к сожалению, не всегда это получается, - отмечает замначальника департамента Елена Зеленина. - Потому у нас в области работают восемь домов ребенка, и мы готовы брать детей из неблагополучных семей на временное содержание превентивно, то есть до вынесения решения о лишении родительских прав. Чем быстрее мы будем действовать, тем эффективнее сможем помочь детям. Но сегодня, пока мать не ограничена в правах, мы не имеем права не отдать ей ребенка.

Кроме того, по словам Зелениной, в регионе участились случаи так называемых "домашних родов", которые принимают "акушерки" без медицинского образования. Такие эксперименты часто заканчиваются плачевно и для мам, и для малышей, попадающих к врачам в тяжелейшем состоянии.

Некому работать

В этом году кузбасские медики передали в инспекции ПДН и органы опеки и попечительства 1 722 извещения об угрозах жизни и здоровью детей, связанных с внешним воздействием. Но оперативно реагировать на эту информацию у названных органов не всегда получается.

- Всему виной - недостатки правового регулирования, - считает Евгений Трушин. - Хоть закон и позволяет опеке немедленно отбирать у родителей ребенка, которому грозит опасность, но на практике это применяется крайне редко: критерии такой опасности не определены. К тому же изъять ребенка можно лишь на основании акта главы муниципалитета. Все это тормозит процесс. Анализ правоприменительной практики показывает, что существуют пробелы в законодательстве, а также некоторые положения, нуждающиеся в реформировании. Это касается, в том числе, срока действия справки об отсутствии судимости с момента ее выдачи и до предоставления работодателю, ограничений для граждан, проживающих совместно с судимыми лицами, при решении вопроса о принятии детей на воспитание в семью.

Еще одна проблема - острый дефицит кадров в органах опеки. Сегодня в них работает 252 человека, а еще 109 ставок пустуют. К примеру, в день на каждого специалиста, сопровождающего приемных родителей, должно приходиться по тридцать-сорок встреч с семьями (в других регионах эти цифры гораздо меньше). Где уж тут разобраться в проблемах семьи?

Что творится за забором?

Если пустить все на самотек, нет никакой гарантии, что не повторится трагедия, подобная той, что случилась в поселке Подобас Мысковского городского округа. Супруги, имеющие своих детей, стали приемными родителями для троих воспитанников местного дома-интерната. Потом двое мальчишек куда-то исчезли, а семья срочно переехала в Краснодарский край. Как позже выяснили следователи, регулярно получая от государства плату за воспитание несовершеннолетних, приемные родители использовали их в качестве бесплатной рабочей силы и жестоко наказывали, а затем зверски убили. Чиновники, которые были обязаны курировать эту семью, за высокий забор дома не заглядывали, хотя о контрольных мерах перед начальством отчитывались в срок. В итоге начальник мысковского отдела опеки и попечительства лишилась своего поста. Суд, рассмотрев дело о халатности, которая привела к смерти детей, приговорил ее к штрафу в 25 тысяч рублей.

А как у соседей?

В Алтайском крае бывший главный специалист комитета администрации Заринского района по образованию и делам молодежи признана виновной в халатности, и ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

В неблагополучной семье новорожденного ребенка кормили заменителем сухого молока, неадаптированным для грудных детей, что привело к тяжелому заболеванию печени. Мальчик скончался в возрасте трех месяцев. В ходе расследования по факту смерти были установлены данные, свидетельствующие о небрежном отношении чиновницы к выполнению своих должностных обязанностей.

"Достоверно зная о том, что мальчик находится в угрожающих его жизни и здоровью условиях, сотрудница районной администрации не провела надлежащую работу по своевременной постановке данной семьи на учет, не организовала индивидуальную профилактическую работу, не предприняла мер, чтобы забрать малыша у матери. В результате ребенок находился в социально опасных условиях", - сообщили в пресс-службе регионального управления СК России