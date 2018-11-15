Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" на учениях в Баренцевом море выпустил по подводной цели условного противника ракето-торпеду. Об этом в четверг "РГ" сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

В учениях принимали участие как надводные корабли, так и подводные лодки. Тяжелому атомному крейсеру противостояла субмарина. По плану учений, боевые корабли должны были обнаружить друг друга и применить комплексы вооружения: противолодочного - для надводного корабля, торпедного - для субмарины.

Сначала экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подводными и надводными целями, а также по условному применению оружия. "Петр Великий", обнаружив объект "противника", успешно выполнил стрельбу ракето-торпедой из противолодочного комплекса "Водопад".

Экипажи кораблей справились и с другими поставленными задачами: опробовали тактику действий в различных режимах и условиях плавания, проверили действие гидроакустического вооружения.