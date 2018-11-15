Слава Ростропович изображал заику: "Га-га-гарантии..."

Забытая игра

В повести Бориса Васильева "Завтра была война" (1984) есть фрагмент, описывающий вечеринку десятиклассников в 1940-1941 гг.: "Все хохотали... А когда отсмеялись, Жорка начал рассказывать про письмо в Лигу Наций... А потом Искра, пошептавшись с Леной Боковой, предложила играть в шарады, и они долго играли в шарады, и это тоже было весело. А потом громко пели песни..."1

Можно не заметить не очень понятного упоминания о шарадах, а можно задаться вопросом: что это за игра, в которую запросто играли школьники несколько десятилетий назад, а читатели, чья юность пришлась на 1970-1980-е и последующие годы, не имеют о ней представления.

Из словарей ХХ века можно узнать то, что шарада представляет собой род загадки. И лишь из энциклопедии 1896 г. становится понятно, что шарада - это не только "загадка, состоящая в том, что какое-либо слово разделяется на слоги, из которых каждый имеет свое значение; таким образом, каждому слогу дается отдельная характеристика и затем описывается целое", но и то, что "иногда шарады изображаются в лицах, то есть для характеристики каждого слога и потом целого разыгрываются целые сцены"2.

Значит, старшеклассники в предвоенные годы, вероятно, разгадывали слова, зашифрованные в серии разыгрываемых миниатюрных сценок.

Как играть?

Отрывочные упоминания об этой игре могут увести нас в начало XIX века (и еще в более раннее время), но наиболее яркие описания игры относятся к первой половине ХХ века.

В романе Е. Шереметьевой, рассказывающем о начале 1910-х гг., читаем: "Лишь только Владимир Юльевич появлялся, начиналась игра в шарады... Под сцену отводили часть гостиной... Няни, горничные, лакеи выстраивались в дверях гостиной и увлеченно смотрели водевиль, созданный на слово "чу-жест-ранец", трагикомедию "тот-али-затор" и массу других шарад..."3.

К первой четверти ХХ века относится и такое описание: "Однажды на капустнике в институте Гнесиных отгадывали шарады. Сестры Гнесины задумали шараду на слово палица. Открылся занавес, и перед зрителями по сцене прошла балерина, сделав красивое па -движение классического балета. Ведущий произнес:

- Это первая часть слова.

Занавес закрылся, и из-за него выглянули головы двух сестер Гнесиных. Ведущий сказал:

- А это - вторая часть слова. Сумеет ли кто-нибудь отгадать все слово?

Из зала закричали:

- Знаем, знаем! Все слово - пахари!"4

Даже если конкретная игра слов выдумана, проведение на капустниках в училище Гнесиных игр в шарады, по-видимому, имело место в действительности.

Н. Сац рассказывает о периоде 1917-1918 гг.: "Объясняю, как играют в шарады. Некоторые ребята и сами это знали. Помню, как в клубе Казанской железной дороги какой-то паренек из зала сообщил: "Мы представляли в школе слово "картуз". Прежде разыграли басню Крылова "Ворона и Лисица", как ворона "каркнула во все воронье горло", потом показали "туз" из карточной колоды, а все вместе представляли, как мальчик просил, чтобы ему купили новый картуз"5.

"Вием" и "Везувием" был академик

Традиция сохранилась и в советское время. Из рассказа об Одессе 1923-1924 гг.: "Винцентини - инженер-путеец. К Винцентини ходило едва ли не полкласса. Тут грелись, когда было холодно, тут подкармливались, когда было голодно... Здесь разыгрывали шуточные сценки, играли в шарады..."6. В дневнике 13-летней школьницы встречаем такую запись о 1932 г.: "Мы подошли к дому Наташи, где должна быть вечеринка... Все скоро пришли, кто-то сел играть на рояле, а мы начали играть в лото... Потом мы играли в шарады и в фанты..."7

А вот описание игры в шарады в среде ленинградской интеллигенции в 1938-1940 гг.: "Собралась компания друзей и сослуживцев Нины Николаевны и Бориса Павловича по Физико-техническому институту... Сначала я даже не поняла, что что-то началось. Сначала Нина Николаевна протащила через комнату пустые Сережины санки. Потом открылась дверь во вторую комнату. Там было темно, только горела одна свечка... Кто-то лежал на стульях под белым покрывалом, а рядом в черном балахоне стоял один из гостей, держал в руках книгу и что-то бормотал. Потом он наклонился и стал водить рукой по полу. И вдруг из-за шкафа вышел еще один из гостей, с большим открытым лбом. На этом лбу держалось и свисало на лицо полотенце. Он прорычал: "Подымите мне веки!" - и еще двое подскочили к нему и откинули полотенце. Тогда он протянул руку и показал пальцем на того, который читал книгу: "Вот он!" Тот сразу упал. Все зашумели, захлопали и закричали: "Вий! Вий!" Мы снова вышли. А когда дверь открыли, то все увидели вершину белой горы, над которой вился дымок, и все закричали: "Везувий!" Везувий был из стульев, простыни и того же высокого человека, который, скорчившись, сидел на сдвинутых стульях под простыней и курил. "Вием" и "Везувием" был академик Н.Н. Семенов. С тех пор я заболела шарадами"8.

Ростропович и Шостакович

В военные годы возле Иваново, при птицесовхозе, был организован Дом творчества и отдыха композиторов. Дочь Д.Д. Шостаковича, Галина, вспоминает: "Мы, несколько девочек, выходим на середину комнаты и синхронно произносим: "Э!.." Мы - участницы игры в шарады и должны изображать имя - Эразм Роттердамский. Первая часть: произносим "Э" - разом. А вторая часть такая: некто "рот тер дамский". Этот некто - юный Мстислав Ростропович, а дама, чей рот он тер, была я... Происходило это во время зимних каникул все в том же птицесовхозе N 69, то бишь в Доме творчества и отдыха композиторов"9.

В воспоминаниях музыковеда А. Иконникова читаем: "В Дом творчества "Иваново" зимой 1946 года Д.Д. Шостакович приехал с женой, детьми - Галиной и Максимом... Почти обычным времяпрепровождением в вечерние часы были сначала прогулки, а потом, после ужина, игра в шарады. Максим и Галя осаждали Славу Ростроповича вопросами: "Когда же будем играть в шарады?" Суть игры сводилась к следующему. Играющие, а это были почти все пребывающие в Доме творчества, разделялись на две группы: одна придумывала и разыгрывала шараду, а вторая угадывала. Затем группы менялись задачами. Вот как разыграла наша группа предложенное Дмитрием Дмитриевичем слово "Сомнамбула".

Часть 1-я - "Сом". Мы изобразили ловлю рыбы удочками, показали, что попалась большая рыба, которая оборвала леску и ушла вглубь. Тогда "рыбаки" залезли "в воду", загнали "большую рыбу" в яму и всем гуртом вытащили, ликуя, на берег.

Часть 2-я - "на". Этот слог изобразили так. У охотника оказался пес (Слава), который никого не признавал кроме своего хозяина. Дмитрий Дмитриевич бросал псу "мясо" и говорил "на". Но пес не брал "мяса. Но достаточно было хозяину (Зиновий Львович) сказать "на", и пес тотчас хватал подачку.

Часть 3-я - "м". Здесь мы пели закрытым ртом романс Глинки "Венецианская ночь".

Часть 4-я - "булла". Испанская инквизиция приговорила "еретика" (Славу) к сожжению на костре. "Палач" (Дмитрий Дмитриевич), привязавший еретика к столбу, подбрасывал к костру хворост, причем "палач" был без пиджака с засученными рукавами рубашки и в меховой шапке. Было нелепо, но очень смешно. Мне же пришлось изобразить "глашатая", который прибыл от "Папы" с индульгенцией - булой (одно "л" мы не приняли во внимание) с извещением о помиловании. Я, в дамском белом пальто становился на стул и читал содержание "рескрипта о помиловании". Казнь приостанавливали. Дмитрий Дмитриевич из бутылки "заливал" костер.

Часть 5-я - целое. Оно было выражено хором в духе рапсодического распева под аккомпанемент фортепьяно на слова из "Сомнамбулы" Беллини, которые тут же процитировал Дмитрий Дмитриевич: "Люди есть у нас, бывает, / Спят и делают во сне, / И того не замечают, / Что лунатики оне". Шарада имела большой успех у публики, среди которой были все служащие и даже повара с кухни. Были сыграны несколько других шарад, например, на слово "гараж". 1-я часть - "га" изображалась часовщиком-заикой, который не мог заказчику дать "га...га...га...гарантии". Роль часовщика исполнял Слава Ростропович. 2-я часть - "раж". Тот же Слава изображал певицу, в экстазе исполнявшую Сегедилью из оперы "Кармен". 3-я часть - целое. Дмитрий Дмитриевич звонил в гараж и просил прислать ему машину, Диспетчер (моя роль) отвечал отказом. Диалог заказчика и диспетчера крепчал и повышался в тоне вплоть до кульминации..."10

Последние шарады

В послевоенное время игра еще сохраняла свою популярность. В книге для учителей начальной школы 1950 г. давались следующие рекомендации об организации игры в школе: "В часы досуга могут быть разыграны театрализованные шарады... В одном школьном концерте была разыграна шарада "хоровод": первая часть - хор (выступление хора), вторая часть - овод (сценка: девочки ловили бабочку - поймали овода), общая часть - игра в хоровод. Все части шарады показывались с музыкальным сопровождением. Исполнители были одеты в русские костюмы"11.

Предположительно конец 1950-х - начало 1960-х гг. описывается в книге Н. Долининой: "У Тамары Лельчук был день рождения. Из класса пришло человек двенадцать... За ужином было шумно.... Потом ставили шарады и перевернули весь дом в поисках старых шалей и соломенных шляп для костюмов"12. О первой половине 1960-х гг. говорится в воспоминаниях писателя Сергея Каледина: "Папа Женя верховодил на вечерах с лотереями, шарадами, переодеваниями в женское платье..."13

Игра в шарады была чрезвычайно распространенным способом досуга наших образованных соотечественников (прежде всего горожан) в первой половине прошлого столетия. Позднее ее вытеснили иные формы досуга. Ныне традиция загадывания слов в театральных сценках ушла в прошлое, становятся частью истории и дружеские домашние вечера большими компаниями.

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