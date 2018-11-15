Тотальная зачистка: Golan-1000 и "Солнцепек" бьют террористов в Сирии

Сверхмощная сирийская РСЗО Golan-1000 принимает активное участие в проведении масштабной боевой операции в районе Ас-Сафа (провинции Эс-Сувейда).

На появившихся в Сети фотоматериалах впервые продемонстрированы реактивные снаряды данной установки. Судя по количеству, сирийцам удалось наладить мелкосерийное производство этих боеприпасов большой разрушительной силы.

Ранее сообщалось, каждая такая ракета весит около полутоны и имеет калибр 500 мм. Предполагается, что максимальная дальность полета не превышает 3000 м.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, командование правительственных войск сосредоточило на пустошах Ас-Сафы мощный ударный кулак. Кроме Golan-1000, там замечены Golan-250 и Golan-300. Также сюда переброшена российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".

Кроме того, по позициям боевиков работает ствольная артиллерия, в том числе 152-мм самоходные гаубицы 2С3 "Акация". Сирийские войска полны решимости провести полную зачистку этого района и полностью освободить его в ближайшее время.