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Умерла актриса Скотти Макгрегор

НОВОСТЬ15.11.2018, 12:36
Текст:   Олег Усков

Американская актриса Кэтрин "Скотти" Макгрегор скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает Today cо ссылкой на ее представителя.

Дорли Дин Макгрегор родилась в 1925 году в Глендейле, Калифорния, и сменила имя на Скотти, когда переехала в Нью-Йорк и стяжала первую славу как театральная актриса.

После чего случилась Калифорния и Голливуд - в пятидесятые Макгрегор начинается сниматься в сериалах, наибольшую известность получив благодаря классической долгоиграющей семейной мелодраме "Маленький домик в прериях", в 153 эпизодах которого Скотти сыграла Харриет Олсон.

Среди других работ: шоу "Железная сторона", "Менникс", "Критическое положение", "Все в семье", "Восток / Запад".

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