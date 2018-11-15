Умерла актриса Скотти Макгрегор

Американская актриса Кэтрин "Скотти" Макгрегор скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает Today cо ссылкой на ее представителя.

I cant believe we lost a true legend this week, RIP Katherine MacGregor, aka Harriet Olson. Thank you for the laughs at your characters iconic role. 💕😇 pic.twitter.com/bujd0ERP3m — Falice❄️Barchie🎄Whitelighter🎅 (@anchors_ahoy) 15 ноября 2018 г.

Дорли Дин Макгрегор родилась в 1925 году в Глендейле, Калифорния, и сменила имя на Скотти, когда переехала в Нью-Йорк и стяжала первую славу как театральная актриса.

So sad RIP #KatherineMacGregor I Absolutely love her she is Amazing playing #mrsoleson she is Fantastic Just so funny I have got all #LittleHouseOnThePrairie on DVD thay are incredible and Brilliant 😢 😢 😢 @lhprairiefan @Arngrim pic.twitter.com/xY4A279zIL — Kerrie Pearson (@friutypie1) 15 ноября 2018 г.

После чего случилась Калифорния и Голливуд - в пятидесятые Макгрегор начинается сниматься в сериалах, наибольшую известность получив благодаря классической долгоиграющей семейной мелодраме "Маленький домик в прериях", в 153 эпизодах которого Скотти сыграла Харриет Олсон.

Среди других работ: шоу "Железная сторона", "Менникс", "Критическое положение", "Все в семье", "Восток / Запад".