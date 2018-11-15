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15.11.2018 / 14:34
Среда обитания
В ЦУМе открылось поп-ап пространство Ralph Laurent
Фото: Ralph Lauren
Фото: Ralph Lauren

Американский бренд Ralph Laurent, перешагнувший в этом году полувековую отметку, продолжает отмечать юбилей по всему миру. В ЦУМе по этому случаю открылось поп-ап пространство, включающее бутик Customization Shop и кофейнею Ralph’s Cafe.

Фото: Ralph Laurent

Помимо классических лонгсливов, худи и рубашек-поло здесь представлена специальная капсульная коллекция джинсовых курток и футболок с изображениями плюшевых медведей, один из которых - в шапке ушанке и с пакетом из ЦУМа, был сделан специально для России. Создать комбинацию с плюшевым медведем можно и самостоятельно - поместив одно из пяти понравившихся изображений на выбранную вещь. Покупку можно отметить чашечкой кофе - по жетону: их будут вручать всем покупателям, и фотографией на память в специальной фотобудке. Пространство проработает до 25 ноября.

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