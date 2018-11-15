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Рубрика: Общество
Проект: Медиа

Видео: Первый и единственный полет "Бурана"

Текст: Анна Малинина

15 ноября 1988 года. Стартовый комплекс площадки 110 космодрома Байконур. В 6 утра на ракете-носителе "Энергия" в небо устремился "Буран" - первый космический корабль многоразового использования, созданный в СССР.

Этого старта ждали более 10 лет. Разработки уникального советского ракетоплана начались в 1974-1975 годах. Над его созданием трудились более 2,5 миллионов инженеров, конструкторов, ученых из разных городов Союза.

Первый полет, запланированный на 29 октября 1988 года, был отменен за 51 секунду до старта - не отошла площадка с приборами прицеливания. Новому старту не помешали даже суровые погодные условия - низкая облачность, проливной дождь со шквалистым ветром. Полет длился 205 минут. "Буран" совершил два витка вокруг Земли и успешно приземлился на аэродроме Юбилейный полностью в автоматическом режиме. При посадке бортовые компьютеры отклонились от заданного курса, но в итоге четко развернулись на ВПП. Этот беспилотный полет попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Игорь Курашов
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Конструкторы сумели превзойти технические характеристики американского "Шаттла". Советский ракетоплан мог поднять на орбиту 30 и вернуть на Землю 20 тонн грузов - в то время как максимальная масса полезной нагрузки американского "челнока" составляла 24 тонны. "Шаттл" садился только в ручном режиме, "Буран" был способен выполнить весь полет под управлением автоматики.

"Буран" называли кораблем, опередившим свое время. Он мог слетать в космос еще 100 раз, однако успешный старт 15 ноября 1988 года оказался единственным - перестройка, 90-е годы, недостаток финансирования. Побывавший в космосе "Буран" погиб в 2002 году после обрушения монтажно-испытательного корпуса на Байконуре. Но технические решения, полученные в ходе работы над проектом, до сих пор используются в отечественной и зарубежной космонавтике.

В настоящее время сохранилось несколько прототипов, в том числе БТС-001 - полноразмерный макет, созданный для отработки транспортировки орбитального комплекса по воздуху. Он был установлен в московском ЦПКиО имени Горького, а в 2014 году занял достойное место на ВДНХ. Сейчас здесь находится интерактивный музейный комплекс, где любой желающий может познакомиться с историей уникального ракетоплана, посмотреть документальный фильм и даже попробовать самостоятельно посадить корабль на космодроме Байконур. 

Общество Космос РГ-Видео
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