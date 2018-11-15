Вышел трейлер нового боевика 72-летнего Сильвестра Сталлоне

Две минуты туда-сюда симпатичных видовых ракурсов, клишированных сцен, рубленых реплик и скорбного лица Сильвестра Гардензио Сталлоне вяло притаились, поджидая своего непритязательного потребителя, в трейлере боевика "Отслеживание" (Backtrace).

Тот самый случай, когда уже невозможно понять: или Слай даже не пытается стараться, или ну вот такой он просто - Слай, знаете ли.

"Дерзкое ограбление инкассаторской машины стало самым громким преступлением в городе. И теперь главную тайну - где спрятаны украденные деньги? - сможет раскрыть только единственный выживший после заварухи преступник", - таков зачин истории.

В которой, как водится, есть один нюанс: гангстер полностью потерял, бедняга, память. Но не все фатально: раскрытию преступления должно поспешествовать "экспериментальное вещество", после введения которого бандит, "изучая глубины своего разума", и полицейский, следующий там за ним, "должны прийти к точке возврата, точке, где всё началось и должно закончиться".

ПЫЩЬ!, как говорится (сарказм).

Режиссер - Брайан Миллер ("Добро пожаловать в рай", "Изгой"), над сценарием усердно потрудился дебютант "большого кино" Майк Мэйплс.

На экране: Райан Гузман (серия "Шаг вперед", "Герои: Возрождение"), Мэттью Модайн ("Цельнометаллическая оболочка"), Медоу Уильямс ("Маска", "Охота на воров"), Кристофер МакДональд ("Тельма и Луиза", "Реквием по мечте").

Премьера - 13 декабря.