Вышел великолепный трейлер экранизации игры Beholder

Тоталитарная слежка и черно-белая паранойя - в тизере экранизации игры Beholder от авторов Papers, Please.

Режиссер Никита Ордынский и продюсер Лилия Ткач, в чьем творческом активе ряд короткометражек, включая известную адаптацию симулятора бюрократического головоломного ада "Ваши документы" (Papers, Please), выпустили тизер готовящейся экранизации еще одной удушливо-атмосферной игры - Beholder ("Смотритель").

Судя по короткому ролику, будущая работа будет выполнена в черно-белых тонах и является духовным гибридом графической вакханалии "Города грехов" Роберта Родригеса и вуайеристской штази-драмы "Жизнь других" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка.

Обещается, что будут отсутствовать диалоги, чтобы сохранить саспенс оригинала, а главную роль сыграет известный актер Евгений Стычкин.

В центре истории компьютерной дистопичной стратегии Beholder, созданной барнаульскими разработчиками Warm Lamp Games, оказывается присматривающий за многоквартирным домом управляющий по имени Карл.

Его задача - шпионаж за жителями дома на предмет антиправительственных мыслей, для чего он устанавливает камеры, подглядывает и влияет на различных персонажей. Однако все осложняется тем, что у Карла есть семья, у которой есть собственные потребности, а отслеживать инакомыслие со временем становится все труднее.

Премьера экранизации ожидается в этом году.